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    «Эвертон» и «Ипсвич» забьют друг другу

    Эвертон — Ипсвич: прогноз и ставка 4.30 на матч АПЛ

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    Виталий Миколенко («Эвертон»)
    3 мая в 35-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ипсвич». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: команда из Ливерпуля проводит не очень хороший сезон, но ей уже абсолютно ничего не угрожает.

    За 34 тура «ириски» смогли набрать 38 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

    Эвертон — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    За это время ливерпульский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил 41.

    Последние матчи: в прошлых играх «синие» уступили «Челси» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:2).

    До этого же ливерпульцы смогли победить «Ноттингем Форест» (1:0) и сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «скаузеры» проиграли «Ливерпулю» (0:1), но поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Бретнфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Не сыграют: травмированы Джеймс Тарковски, Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Кальверт-Льюин.

    Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса уже точно не вылетят в этом сезоне, но в целом не смогут подняться выше 13-й строчке.

    Думается, что «Эвертон» доволен тем, что смог избежать борьбы за выживание. В прошлом сезоне «Эвертон» был 15-м и в этом может финишировать немного выше.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: команда из Ипсвича досрочно вылетела из АПЛ и просто доигрывает сезон.

    Сейчас в активе «синих» всего 21 очко и 18-я строчка в табели о рангах английского чемпионата.

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    • Коллектив из одноименного города смог лишь 33 раза поразить ворота соперников, но 74 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «трактористы» уступили «Ньюкаслу» (0:3) и «Арсеналу» (0:4).

    До этого же ипсвичский коллектив сыграл вничью с «Челси» (2:2), но проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).

    Перед этим же «Ипсвич» смог победить «Борнмут» (2:1) на выезде.

    Не сыграют: в лазарете находятся Нейтан Бродхед, Уэс Барнс, Ариянет Мурич, Чиедози Огбене, Калвин Филлипс и Сэмми Шмодикс.

    Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны уже могут вести планомерную подготовку к новому сезону Чемпионшипа.

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    Думается, что «Ипсвичем» будет стоять задача сразу же вернуться в АПЛ. У команды есть все для этого, если удастся сохранить состав.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» выиграл только 1 из последних 9 матчей

    • «Ипсвич» выиграл только 1 из последних 11 матчей

    • в последней очной игре «Эвертон» победил «Ипсвич» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 6.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: командам уже особо ничего не надо и они выступают крайне плохо, поэтому все может завершится ничьей.

    Ставка: ничья за 4.30.

    Прогноз: также поставим на то, что голы в этой игре будут и каждая из команд забьет.

    Ставка: обе забьют за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эвертон — Ипсвич?

    Матч Эвертон — Ипсвич состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эвертон — Ипсвич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эвертон — Ипсвич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 4.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эвертон — Ипсвич?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эвертон — Ипсвич?

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 6.60.

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    Эвертон — Ипсвич: прогноз и ставка за 4.30, статистика, коэффициенты матча 03.05.202517:00. «Эвертон» и «Ипсвич» забьют друг другу
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