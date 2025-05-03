Эвертон — Ипсвич: прогноз и ставка 4.30 на матч АПЛ

3 мая в 35-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ипсвич». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля проводит не очень хороший сезон, но ей уже абсолютно ничего не угрожает.

За 34 тура «ириски» смогли набрать 38 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

За это время ливерпульский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил 41.

Последние матчи: в прошлых играх «синие» уступили «Челси» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:2).

До этого же ливерпульцы смогли победить «Ноттингем Форест» (1:0) и сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «скаузеры» проиграли «Ливерпулю» (0:1), но поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Бретнфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: травмированы Джеймс Тарковски, Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Кальверт-Льюин.

Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса уже точно не вылетят в этом сезоне, но в целом не смогут подняться выше 13-й строчке.

Думается, что «Эвертон» доволен тем, что смог избежать борьбы за выживание. В прошлом сезоне «Эвертон» был 15-м и в этом может финишировать немного выше.

«Ипсвич»

Турнирное положение: команда из Ипсвича досрочно вылетела из АПЛ и просто доигрывает сезон.

Сейчас в активе «синих» всего 21 очко и 18-я строчка в табели о рангах английского чемпионата.

Коллектив из одноименного города смог лишь 33 раза поразить ворота соперников, но 74 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «трактористы» уступили «Ньюкаслу» (0:3) и «Арсеналу» (0:4).

До этого же ипсвичский коллектив сыграл вничью с «Челси» (2:2), но проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).

Перед этим же «Ипсвич» смог победить «Борнмут» (2:1) на выезде.

Не сыграют: в лазарете находятся Нейтан Бродхед, Уэс Барнс, Ариянет Мурич, Чиедози Огбене, Калвин Филлипс и Сэмми Шмодикс.

Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны уже могут вести планомерную подготовку к новому сезону Чемпионшипа.

Думается, что «Ипсвичем» будет стоять задача сразу же вернуться в АПЛ. У команды есть все для этого, если удастся сохранить состав.

Статистика для ставок

«Эвертон» выиграл только 1 из последних 9 матчей

«Ипсвич» выиграл только 1 из последних 11 матчей

в последней очной игре «Эвертон» победил «Ипсвич» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: командам уже особо ничего не надо и они выступают крайне плохо, поэтому все может завершится ничьей.

Ставка: ничья за 4.30.

Прогноз: также поставим на то, что голы в этой игре будут и каждая из команд забьет.

Ставка: обе забьют за 2.03.