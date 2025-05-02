Антальяспор — Коньяспор. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Суперлига, 2 мая 2025 года

2 мая в 34-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Коньяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Коньяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Анталийцы пытаются оторваться от опасной зоны. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Антальяспор» на 6 очков опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 31 матче Суперлиги.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Анталийцы вчистую уступили «Сивасспору» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Бодрумспор» (0:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Самсунспору» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Антальяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Эндрос Таунсенд — травмирован. Адольфо Гайч, Гюрай Вурал — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Анталийцы нынче смотрятся бледновато. Команда не может забить уже 2 матча кряду.

Матчи с «Коньяспором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Антальяспор» добыл 5 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Вот только кадровые проблемы могут серьезно повлиять на атакующий потенциал команды.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Коньяспор» на 9 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Бело-зелёные» переиграли «Адана Демирспор» (3:1).

До того команда разгромно уступила «Галатасараю» (1:5). А вот поединок с «Хатайспором» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коньяспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Хамиду Кейта — травмирован. Ришедли Базур — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бело-зелёные» крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с провальгными.

При этом «Коньяспор» не особенно преуспевает в плане реализации. «Бело-зелёные» настреляли 41 мяч в 32 матчах чемпионата Турции.

Команда уже фактически обеспечила себе спокойную жизнь. Да и Блаж Крамер наколотил 9 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Бело-зелёные» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Бело-зелёные» в среднем забивают чаще гола за матч

Пять последних очных поединков этих соперников завершились с одинаковым счетом 1:1

«Антальяспор» не забивает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: Номинальные хозяева еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Бело-зелёные» крайне нестабильны, к тому же уже более трех лет не обыгрывают анталийцев.

Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00