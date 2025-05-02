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    «Коньяспору» ничего не светит?!

    Антальяспор — Коньяспор. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Суперлига, 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Коньяспор»
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    Блаж Крамер
    2 мая в 34-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Коньяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Коньяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Мая 2025 года

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Коньяспор

    Коньяспор

  • Конья
    •

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Анталийцы пытаются оторваться от опасной зоны. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Антальяспор» на 6 очков опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 31 матче Суперлиги.

    Антальяспор — Коньяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Анталийцы вчистую уступили «Сивасспору» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть «Бодрумспор» (0:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Самсунспору» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Антальяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Эндрос Таунсенд — травмирован. Адольфо Гайч, Гюрай Вурал — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Анталийцы нынче смотрятся бледновато. Команда не может забить уже 2 матча кряду.

    Матчи с «Коньяспором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Антальяспор» добыл 5 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Вот только кадровые проблемы могут серьезно повлиять на атакующий потенциал команды.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Бело-зелёные» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коньяспор» на 9 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Бело-зелёные» переиграли «Адана Демирспор» (3:1).

    До того команда разгромно уступила «Галатасараю» (1:5). А вот поединок с «Хатайспором» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коньяспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Хамиду Кейта — травмирован. Ришедли Базур — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Бело-зелёные» крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с провальгными.

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    При этом «Коньяспор» не особенно преуспевает в плане реализации. «Бело-зелёные» настреляли 41 мяч в 32 матчах чемпионата Турции.

    Команда уже фактически обеспечила себе спокойную жизнь. Да и Блаж Крамер наколотил 9 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Бело-зелёные» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Бело-зелёные» в среднем забивают чаще гола за матч

    • Пять последних очных поединков этих соперников завершились с одинаковым счетом 1:1

    • «Антальяспор» не забивает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: Номинальные хозяева еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Бело-зелёные» крайне нестабильны, к тому же уже более трех лет не обыгрывают анталийцев.

    Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антальяспор — Коньяспор?

    Матч Антальяспор — Коньяспор состоится 02 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Антальяспор — Коньяспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антальяспор — Коньяспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антальяспор — Коньяспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антальяспор — Коньяспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Антальяспор — Коньяспор: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 02.05.202520:00. «Коньяспору» ничего не светит?!
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