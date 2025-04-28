Каза Пия — Эшторил: прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Португалии, 28 апреля 2024 года

В понедельник, 28 апреля, в 31-м туре португальской Примейры «Каза Пия» дома примет «Эшторил». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Каза Пия» — «Эшторил», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каза Пия»

Турнирное положение: «Каза Пия» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 41 балл и уже лишилась шансов на выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую строчку и на 21 пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура Примейры клуб на чужом поле разошелся мировой с АВС (1:1).

Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив остался без очков, в домашних стенах с минимальным счетом проиграв «Порту» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Каза Пия» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

Кассиано — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

«Эшторил»

Турнирное положение: «Эшторил» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 39 баллов и уже также лишился шансов на выход в еврокубки.

Команда занимает девятую строчку и на 43 очка отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура чемпионата страны клуб с результатом 0:2 проиграл «Браге».

Перед этим коллектив в 29-м туре того же внутреннего турнира потерпел разгромное поражение от «Фамаликана» со счетом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Эшторил» три раза проиграл при одной победе.

Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле, тем не менее, класс соперника все же позволяет им рассчитывать на какие-никакие очки.

Алехандро Маркес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Каза Пия» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Эшторила» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эшторил» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Каза Пия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.35, победа «Эшторила» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в восьми из 11-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эшторила».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18