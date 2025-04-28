Каза Пия — Эшторил: прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Португалии, 28 апреля 2024 года

Каза Пия
Эшторил
«Каза Пия»
Турнирное положение: «Каза Пия» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 41 балл и уже лишилась шансов на выход в еврокубки.
Команда занимает восьмую строчку и на 21 пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура Примейры клуб на чужом поле разошелся мировой с АВС (1:1).
Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив остался без очков, в домашних стенах с минимальным счетом проиграв «Порту» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Каза Пия» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.
Кассиано — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.
«Эшторил»
Турнирное положение: «Эшторил» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 39 баллов и уже также лишился шансов на выход в еврокубки.
Команда занимает девятую строчку и на 43 очка отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура чемпионата страны клуб с результатом 0:2 проиграл «Браге».
Перед этим коллектив в 29-м туре того же внутреннего турнира потерпел разгромное поражение от «Фамаликана» со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Эшторил» три раза проиграл при одной победе.
Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле, тем не менее, класс соперника все же позволяет им рассчитывать на какие-никакие очки.
Алехандро Маркес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Каза Пия» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Эшторила» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Эшторил» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Каза Пия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.35, победа «Эшторила» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
Вместе с тем, в восьми из 11-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эшторила».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18