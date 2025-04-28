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    Каза Пия — Эшторил: прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Португалии, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каза Пия» — «Эшторил»
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    «Каза Пия»
    В понедельник, 28 апреля, в 31-м туре португальской Примейры «Каза Пия» дома примет «Эшторил». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Каза Пия» — «Эшторил», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 28 Апреля 2025 года

    Каза Пия

  • Лиссабон
    •  Каза Пия 22:15 Эшторил

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
    •

    «Каза Пия»

    Турнирное положение: «Каза Пия» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 41 балл и уже лишилась шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую строчку и на 21 пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура Примейры клуб на чужом поле разошелся мировой с АВС (1:1).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив остался без очков, в домашних стенах с минимальным счетом проиграв «Порту» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Каза Пия» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Кассиано — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    «Эшторил»

    Турнирное положение: «Эшторил» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 39 баллов и уже также лишился шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую строчку и на 43 очка отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура чемпионата страны клуб с результатом 0:2 проиграл «Браге».

    Перед этим коллектив в 29-м туре того же внутреннего турнира потерпел разгромное поражение от «Фамаликана» со счетом 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Эшторил» три раза проиграл при одной победе.

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    Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле, тем не менее, класс соперника все же позволяет им рассчитывать на какие-никакие очки.

    Алехандро Маркес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Каза Пия» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Эшторила» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эшторил» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Каза Пия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.35, победа «Эшторила» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в восьми из 11-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эшторила».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каза Пия — Эшторил?

    Матч Каза Пия — Эшторил состоится 28 апреля 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каза Пия — Эшторил?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каза Пия — Эшторил?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каза Пия — Эшторил?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каза Пия — Эшторил?

    Коэффициенты букмекеров: «Каза Пия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.35, победа «Эшторила» — в 3.80.

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