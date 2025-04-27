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    «Музыканты» начнут без увертюр

    Вердер — Санкт-Паули. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Санкт-Паули»
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    Йенс Стаге
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 18:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Вердер»

    Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Вердер» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 30 матчах.

    Вердер — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» одолели «Бохум» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Айнтрахт» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Вердер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Музыканты» нынче заметно прибавила в плане игры и результатов. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил и уступил по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Санкт-Паули» команда не проигрывает уже 4 с половиной года.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание в Бундеслиге. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Санкт-Паули» на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. При этом забила команда лишь 26 мячей в 30 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Пираты» расписали мировую с «Байером» (1:1).

    До того команда с натугой одолела «Хольштайн» (2:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован.

    Состояние команды: «Пираты» довольно ершисты. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Санкт-Паули» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 36 мячей в 30 матчах чемпионата.

    К слову, «пираты» в первом круге уступили «Вердеру» (0:2). Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» вполне способны найти свой шанс в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Пираты» не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Санкт-Паули» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Музыканты» победили в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

    Прогноз: «Вердер» еще сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.

    «Пираты» имеют проблемы с реализацией, к тому же уже давненько не обыгрывали «музыкантов».

    Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вердер — Санкт-Паули?

    Матч Вердер — Санкт-Паули состоится 27 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вердер — Санкт-Паули?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вердер — Санкт-Паули?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вердер — Санкт-Паули?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вердер — Санкт-Паули?

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Вердер — Санкт-Паули: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 27.04.202518:30. «Музыканты» начнут без увертюр
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