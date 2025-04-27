Вердер — Санкт-Паули. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

При этом «Вердер» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» одолели «Бохум» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Айнтрахт» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Вердер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Музыканты» нынче заметно прибавила в плане игры и результатов. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил и уступил по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Санкт-Паули» команда не проигрывает уже 4 с половиной года.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание в Бундеслиге. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Санкт-Паули» на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. При этом забила команда лишь 26 мячей в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Пираты» расписали мировую с «Байером» (1:1).

До того команда с натугой одолела «Хольштайн» (2:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован.

Состояние команды: «Пираты» довольно ершисты. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Санкт-Паули» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 36 мячей в 30 матчах чемпионата.

К слову, «пираты» в первом круге уступили «Вердеру» (0:2). Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» вполне способны найти свой шанс в контригре.

Статистика для ставок

«Пираты» не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Санкт-Паули» в среднем забивает реже гола за матч

«Музыканты» победили в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

Прогноз: «Вердер» еще сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.

«Пираты» имеют проблемы с реализацией, к тому же уже давненько не обыгрывали «музыкантов».

Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20