Вердер — Санкт-Паули. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 апреля 2025 года

Вердер
Санкт-Паули
«Вердер»
Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.
При этом «Вердер» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 30 матчах.
Вердер — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» одолели «Бохум» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Айнтрахт» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Вердер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Музыканты» нынче заметно прибавила в плане игры и результатов. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил и уступил по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Санкт-Паули» команда не проигрывает уже 4 с половиной года.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание в Бундеслиге. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Санкт-Паули» на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. При этом забила команда лишь 26 мячей в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Пираты» расписали мировую с «Байером» (1:1).
До того команда с натугой одолела «Хольштайн» (2:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован.
Состояние команды: «Пираты» довольно ершисты. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Санкт-Паули» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 36 мячей в 30 матчах чемпионата.
К слову, «пираты» в первом круге уступили «Вердеру» (0:2). Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» вполне способны найти свой шанс в контригре.
Статистика для ставок
- «Пираты» не проигрывали в 3 своих последних матчах
- «Санкт-Паули» в среднем забивает реже гола за матч
- «Музыканты» победили в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.23Ростов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Вердер» еще сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.
«Пираты» имеют проблемы с реализацией, к тому же уже давненько не обыгрывали «музыкантов».
Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20