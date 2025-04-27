Химки — Акрон: ставка за 3.30 и прогноз на матч РПЛ

27 апреля в 26-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Химки» и «Акрон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: команда из одноименного города находится на грани вылета из сильнейшего российского дивизиона.

Коллектив из Химок в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ.

Химчане провели 25 матчей чемпионата и за это время забили 28 мячей, а пропустили целых 45.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-черные» проиграли «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

Только до этого команда из Московской области смогла победить «Пари НН» (2:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграли ЦСКА (0:1).

Не сыграют: травмирован только Диего Луна.

Состояние команды: в последнее время все больше разговоров о будущем «Химок» и о состоянии команды. У клуба финансовые проблемы и не выплата заработной платы. Поэтому произошла смена тренера. На место Франка Артиги пришел Магомед Адиев.

В любом случае «Химкам» необходимо набирать очки для того, чтобы остаться в РПЛ. Если все пойдет в том же ключе, что и сейчас, то в следующем сезоне мы химчан в РПЛ не увидим.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент в активе тольяттинцев 28 очков и девятая позиция в турнирной таблице.

Акроновцы за 25 матчей смогли забить 31 мяч, а пропустили целых 45.

Последние матчи: в прошлых турах тольяттинский коллектив проиграл «Спартаку» (2:3), но выиграл у «Факела» (1:0).

Перед этим же «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

До этого же подопечные Заурбека Тедеева покинули Кубок России, уступив «Спартаку» (2:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Максим Кузьмин.

Состояние команды: в весенней части чемпионата «Акрон» выступает не лучшим образом, однако у коллектива был хороший задел, который позволяет ему не переживать за сохранение прописки в элите.

«Акрон», по сути, доигрывает чемпионат, потому что отстает даже от восьмого места на целых восемь очков. А вот отрыв от зоны переходных матчей составляет пять баллов.

Статистика для ставок

«Химки» проиграли 3 последних матча

«Акрон» проиграл 5 из последних 6 матчей

в последней очной игре «Акрон» разгромил «Химки» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Акрона» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: хоть у «Химок» и проблемы, о которых говорят все, но состав хороший, поэтому хозяева точно не сдадутся без боя. В этой игре вполне вероятен ничейный исход.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды вполне могут не пробить тотал. Вряд ли они будут забивать много.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.