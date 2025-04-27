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    «Химки» и «Акрон» много не забьют

    Химки — Акрон: ставка за 3.30 и прогноз на матч РПЛ

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    Артем Дзюба («Акрон»)
    27 апреля в 26-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Химки» и «Акрон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Апреля 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 16:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: команда из одноименного города находится на грани вылета из сильнейшего российского дивизиона.

    Коллектив из Химок в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ.

    Химки — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Химчане провели 25 матчей чемпионата и за это время забили 28 мячей, а пропустили целых 45.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-черные» проиграли «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

    Только до этого команда из Московской области смогла победить «Пари НН» (2:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграли ЦСКА (0:1).

    Не сыграют: травмирован только Диего Луна.

    Состояние команды: в последнее время все больше разговоров о будущем «Химок» и о состоянии команды. У клуба финансовые проблемы и не выплата заработной платы. Поэтому произошла смена тренера. На место Франка Артиги пришел Магомед Адиев.

    В любом случае «Химкам» необходимо набирать очки для того, чтобы остаться в РПЛ. Если все пойдет в том же ключе, что и сейчас, то в следующем сезоне мы химчан в РПЛ не увидим.

    «Акрон»

    Турнирное положение: команда из Тольятти является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

    В настоящий момент в активе тольяттинцев 28 очков и девятая позиция в турнирной таблице.

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    • Акроновцы за 25 матчей смогли забить 31 мяч, а пропустили целых 45.

    Последние матчи: в прошлых турах тольяттинский коллектив проиграл «Спартаку» (2:3), но выиграл у «Факела» (1:0).

    Перед этим же «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

    До этого же подопечные Заурбека Тедеева покинули Кубок России, уступив «Спартаку» (2:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован Максим Кузьмин.

    Состояние команды: в весенней части чемпионата «Акрон» выступает не лучшим образом, однако у коллектива был хороший задел, который позволяет ему не переживать за сохранение прописки в элите.

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    «Акрон», по сути, доигрывает чемпионат, потому что отстает даже от восьмого места на целых восемь очков. А вот отрыв от зоны переходных матчей составляет пять баллов.

    Статистика для ставок

    • «Химки» проиграли 3 последних матча

    • «Акрон» проиграл 5 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре «Акрон» разгромил «Химки» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Акрона» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: хоть у «Химок» и проблемы, о которых говорят все, но состав хороший, поэтому хозяева точно не сдадутся без боя. В этой игре вполне вероятен ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Прогноз: команды вполне могут не пробить тотал. Вряд ли они будут забивать много.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Химки — Акрон?

    Матч Химки — Акрон состоится 27 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Химки — Акрон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Химки — Акрон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки — Акрон?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Химки — Акрон?

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Акрона» — в 2.75.

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    Химки — Акрон: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 27.04.202516:30. «Химки» и «Акрон» много не забьют
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