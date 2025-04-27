Фиорентина — Эмполи: ставка за 1.80 и прогноз на чемпионат Италии

«Фиорентина» и «Эмполи» сыграют 27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрала 56 баллов и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмое место и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального чемпионата клуб из Флоренции одержал победу над «Кальяри» (2:1).

Перед этим в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги конференций, «Фиалки» на своем поле сыграли вничью с словенским «Целе» (2:2) и прошли дальше.

Не сыграют: травмированы — Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» три раза сыграла вничью при двух победах.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Кубка Италии клуб на чужой арене потерпел поражение от «Болоньи» (1:2) и вылетел из турнира.

в своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Венецией».

Не сыграют: травмированы — Исмаили, Сазонов, Куаме, Малех, Журковский, Пеллери и Хаас, дисквалифицирован — Какаче.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» проиграл три раза при двух ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Эмполи» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Фиорентина» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.