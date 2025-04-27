ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ» Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта

    Оступится ли «Фиорентина» на «Эмполи»?

    Фиорентина — Эмполи: ставка за 1.80 и прогноз на чемпионат Италии

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Эмполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Бельтран («Фиорентина»)
    «Фиорентина» и «Эмполи» сыграют 27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 16:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрала 56 баллов и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмое место и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка — от зоны Лиги чемпионов.

    Фиорентина — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального чемпионата клуб из Флоренции одержал победу над «Кальяри» (2:1).

    Перед этим в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги конференций, «Фиалки» на своем поле сыграли вничью с словенским «Целе» (2:2) и прошли дальше.

    Не сыграют: травмированы — Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» три раза сыграла вничью при двух победах.

    Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за сохранение прописки в элите.

    Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 17-й позиции.

  • Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
  • Шотландец Скотт Мактоминей стал ключевой фигурой в остросюжетной борьбе за титул в Серии А
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Кубка Италии клуб на чужой арене потерпел поражение от «Болоньи» (1:2) и вылетел из турнира.

    в своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Венецией».

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Сазонов, Куаме, Малех, Журковский, Пеллери и Хаас, дисквалифицирован — Какаче.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» проиграл три раза при двух ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Эмполи» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Фиорентина» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фиорентина — Эмполи?

    Матч Фиорентина — Эмполи состоится 27 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фиорентина — Эмполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Фиорентина» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фиорентина — Эмполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Фиорентина» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Эмполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фиорентина — Эмполи?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фиорентина — Эмполи: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 27.04.202516:00. Оступится ли «Фиорентина» на «Эмполи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры