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    В Туле будут забивать!

    Арсенал Тула — Ротор. Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Ротор»
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    Сергей Ткачёв
    27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Ротор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Апреля 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки уже потеряли шансы на выход в стыки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула уже борется лишь за собственный престиж. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 29 матчах первенства.

    Арсенал Тула — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туляки уступили «Шиннику» (1:2).

    До того команда была бита «СКА-Хабаровском» (0:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сокол».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Канониры» уже фактически доигрывают сезон. Да и забила команда всего 21 мяч в 29 матчах первенства.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки намерены прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы уже вряд ли пободаются за стчки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» на 10 зачетных пунктов отстает от 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Волгоградцы переиграли «Тюмень» (2:1).

    До того команда дала бой сильным «морякам» (1:1). А вот поединок с кризисным «Торпедо» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 24 мяча в 29 матчах.

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    При этом «Ротор» не проигрывает 3 матча кряду. А вот в первом круге волгоградцы минимально уступили тульскому «Арсеналу».

    Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, команда Дениса Бояринцева больше специализируется на отъеме очков у фаворитов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы прекрасно используют контратаки.

    Статистика для ставок

    • Волгоградцы не проигрывают 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Канониры» проиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.84 и 1.33.

    Прогноз: Волгоградцы нынче находятся на подъеме, так что наверняка не будут лишь обороняться.

    Обе команды имеют огромные сложности в плане реализации, однако способны поднатореть в этом компоненте.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 2.93

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал Тула — Ротор?

    Матч Арсенал Тула — Ротор состоится 27 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал Тула — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал Тула — Ротор?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал Тула — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 3.16.

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    Арсенал Тула — Ротор: прогноз и ставка за 2.84, статистика, коэффициенты матча 27.04.202517:00. В Туле будут забивать!
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