Арсенал Тула — Ротор. Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Ротор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки уже потеряли шансы на выход в стыки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула уже борется лишь за собственный престиж. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 29 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туляки уступили «Шиннику» (1:2).

До того команда была бита «СКА-Хабаровском» (0:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сокол».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Канониры» уже фактически доигрывают сезон. Да и забила команда всего 21 мяч в 29 матчах первенства.

Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки намерены прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы уже вряд ли пободаются за стчки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ротор» на 10 зачетных пунктов отстает от 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Волгоградцы переиграли «Тюмень» (2:1).

До того команда дала бой сильным «морякам» (1:1). А вот поединок с кризисным «Торпедо» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 24 мяча в 29 матчах.

При этом «Ротор» не проигрывает 3 матча кряду. А вот в первом круге волгоградцы минимально уступили тульскому «Арсеналу».

Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, команда Дениса Бояринцева больше специализируется на отъеме очков у фаворитов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы прекрасно используют контратаки.

Статистика для ставок

Волгоградцы не проигрывают 3 матча кряду

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Канониры» проиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.84 и 1.33.

Прогноз: Волгоградцы нынче находятся на подъеме, так что наверняка не будут лишь обороняться.

Обе команды имеют огромные сложности в плане реализации, однако способны поднатореть в этом компоненте.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 2.93