Урал — Балтика. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 апреля 2025 года

Урал
Балтика
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Урал» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах первенства.
Урал — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Уральцы подписали мировую с «Торпедо» (1:1).
До того команда была бита столичным «Спартаком» (0:3). При этом чуть ранее она переиграла ершистый «Нефтехимик» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы нынче выглядят не столь ярко. Между тем, для повышения в классе ресурсов у них хватает.
Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл трижды при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Уральцы намерены как можно скорее подняться на второе место.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы на всех парах несутся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Балтика» на 12 очков опережает идущий третьим «Черноморец». При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 15 мячей в 29 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Калининградцы подписали мировую с «Соколом» (1:1).
До того команда смогла одолеть «Сочи» (2:0). Да и поединок с крепкими хабаровчанами завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы довольны сильны в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 29 матчах.
При этом «Балтика» не проигрывает уже 2 месяца. Да и в первом круге калининградцы переиграли «Урал» (2:1).
Калининградцы в среднем пропускают значительно реже гола за матч. Зато Виталий Лисакович настрелял 6 мячей в первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Калининградцы намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Калининградцы не проигрывают уже 2 месяца
- «Балтика» в среднем пропускает намного реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.
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Прогноз: Уральцы борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Калининградцы намерены как можно скорее де-юре оформить выход в РПЛ, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Балтика» переиграет уральцев.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.93