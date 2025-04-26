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    Урал — Балтика. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Балтика»
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    Андрей Талалаев
    26 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Балтика». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Апреля 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Урал» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах первенства.

    Урал — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Уральцы подписали мировую с «Торпедо» (1:1).

    До того команда была бита столичным «Спартаком» (0:3). При этом чуть ранее она переиграла ершистый «Нефтехимик» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уральцы нынче выглядят не столь ярко. Между тем, для повышения в классе ресурсов у них хватает.

    Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл трижды при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Уральцы намерены как можно скорее подняться на второе место.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы на всех парах несутся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Балтика» на 12 очков опережает идущий третьим «Черноморец». При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 15 мячей в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Калининградцы подписали мировую с «Соколом» (1:1).

    До того команда смогла одолеть «Сочи» (2:0). Да и поединок с крепкими хабаровчанами завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы довольны сильны в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 29 матчах.

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    При этом «Балтика» не проигрывает уже 2 месяца. Да и в первом круге калининградцы переиграли «Урал» (2:1).

    Калининградцы в среднем пропускают значительно реже гола за матч. Зато Виталий Лисакович настрелял 6 мячей в первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Калининградцы намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • Калининградцы не проигрывают уже 2 месяца

    • «Балтика» в среднем пропускает намного реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.

    Прогноз: Уральцы борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    Калининградцы намерены как можно скорее де-юре оформить выход в РПЛ, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Балтика» переиграет уральцев.

    Ставка: Победа «Балтики» за 2.93

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урал — Балтика?

    Матч Урал — Балтика состоится 26 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урал — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урал — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал — Балтика?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урал — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.93.

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