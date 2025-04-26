Лион — Ренн: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 26 апреля 2025 года

Лион
Ренн
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает шестую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки.
«Лион» набрал 51 балл и на два очка уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям удерживатся в зоне еврокубков (топ-6).
Лион — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл в дерби «Сент-Этьену» (1:2).
Ранее в игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Ткачи» теперь уже в чужих стенах в эпичной борьбе проиграли в дополнительное время «Манчестер Юнайтед» (4:5).
Не сыграют: травмирован — Толиссо, Молебе и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» проиграл, а в четырех последних матчах выиграл лишь раз.
Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличный ход, который набрал их нынешний соперник.
Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 30-ти туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы и уже по сути лишен турнирной мотивации.
«Ренн» пребывает на 10-й позиции с отставанием в 13 очков зоны еврокубков, а также на 11 баллов опережает 16-ю строчку в зоне плей-офф за выживание в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата бретонский клуб в домашних стенах обыграл «Нант» (2:1).
Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также набрал три балла, разгромив «Гавр» с результатом 5:1.
Не сыграют: травмирован — Сейду, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл три раза при одном поражении.
Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть текущие проблемы соперника.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Ренна» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Ренн» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.15, победа «Ренна» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в двух последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они не то, что не проиграли, а даже выиграли.
Ставка: «Ренн» не проиграет за 2.08.