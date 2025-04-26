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    Покончит ли «Лион» с поражениями?

    Лион — Ренн: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ренн»
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    Александер Ляказетт
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ренн». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Апреля 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:05 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает шестую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки.

    «Лион» набрал 51 балл и на два очка уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям удерживатся в зоне еврокубков (топ-6).

    Лион — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл в дерби «Сент-Этьену» (1:2).

    Ранее в игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Ткачи» теперь уже в чужих стенах в эпичной борьбе проиграли в дополнительное время «Манчестер Юнайтед» (4:5).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Толиссо, Молебе и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» проиграл, а в четырех последних матчах выиграл лишь раз.

    Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличный ход, который набрал их нынешний соперник.

    Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 30-ти туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы и уже по сути лишен турнирной мотивации.

    «Ренн» пребывает на 10-й позиции с отставанием в 13 очков зоны еврокубков, а также на 11 баллов опережает 16-ю строчку в зоне плей-офф за выживание в элите.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата бретонский клуб в домашних стенах обыграл «Нант» (2:1).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также набрал три балла, разгромив «Гавр» с результатом 5:1.

    Не сыграют: травмирован — Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл три раза при одном поражении.

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    Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Ренна» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Ренн» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.15, победа «Ренна» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они не то, что не проиграли, а даже выиграли.

    Ставка: «Ренн» не проиграет за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лион — Ренн?

    Матч Лион — Ренн состоится 26 апреля 2025 года в 22:05 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лион — Ренн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лион — Ренн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лион — Ренн?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лион — Ренн?

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.15, победа «Ренна» — в 4.20.

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