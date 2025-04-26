Лион — Ренн: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 26 апреля 2025 года

26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ренн». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает шестую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки.

«Лион» набрал 51 балл и на два очка уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям удерживатся в зоне еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл в дерби «Сент-Этьену» (1:2).

Ранее в игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Ткачи» теперь уже в чужих стенах в эпичной борьбе проиграли в дополнительное время «Манчестер Юнайтед» (4:5).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Толиссо, Молебе и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» проиграл, а в четырех последних матчах выиграл лишь раз.

Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличный ход, который набрал их нынешний соперник.

Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 30-ти туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы и уже по сути лишен турнирной мотивации.

«Ренн» пребывает на 10-й позиции с отставанием в 13 очков зоны еврокубков, а также на 11 баллов опережает 16-ю строчку в зоне плей-офф за выживание в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата бретонский клуб в домашних стенах обыграл «Нант» (2:1).

Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также набрал три балла, разгромив «Гавр» с результатом 5:1.

Не сыграют: травмирован — Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ренна» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Ренн» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.15, победа «Ренна» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они не то, что не проиграли, а даже выиграли.

Ставка: «Ренн» не проиграет за 2.08.