Аль-Хиляль — Кванджу. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 25 апреля 2025 года

«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Хиляль» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аль-Шабабом» завершилась вничью (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Аль-Халидж» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 79 мячей в 29 поединках аравийского чемпионата.
В матче с «Кванджу» команда явно будет действовать максимально агрессивно. Да и Александар Митрович способен поднатореть в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в полуфинал Азиатской Лиги чемпионов. Митрович и компания намерены проявить свои лучшие качества.
«Кванджу»
Турнирное положение: Эта команда пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 10 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 2:1 она переиграла «Сеул».
До того команда сумела обыграть «Кёнджу» (2:0). А вот поединок с «Канвоном» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кванджу» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кванджу» не столь результативно атакует. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
При этом «Кванджу» победил в 2 своих последних поединках. Да и бразилец Рейс настрелял 4 мяча в текущем чемпионате Южной Кореи.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и последние локальные успехи явно окрылили.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны дать бой нестабильным аравийцам.
Статистика для ставок
- Южнокорейцы победили в 2 своих последних матчах
- «Аль-Хиляль» не проигрывал в 3 последних поединках
- «Кванджу» в среднем пропускает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.
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Прогноз: Аравийцы выглядят сильнее оппонента, и явно проведут встречу в активных атаках.
«Аль-Хиляль» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.25