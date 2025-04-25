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    «Аль-Хиляль» одолеет южнокорейцев

    Аль-Хиляль — Кванджу. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Кванджу»
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    Калиду Кулибали
    25 апреля в 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Кванджу». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Кванджу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Хиляль» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аль-Шабабом» завершилась вничью (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Аль-Халидж» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 79 мячей в 29 поединках аравийского чемпионата.

    В матче с «Кванджу» команда явно будет действовать максимально агрессивно. Да и Александар Митрович способен поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в полуфинал Азиатской Лиги чемпионов. Митрович и компания намерены проявить свои лучшие качества.

    «Кванджу»

    Турнирное положение: Эта команда пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 10 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 2:1 она переиграла «Сеул».

    До того команда сумела обыграть «Кёнджу» (2:0). А вот поединок с «Канвоном» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кванджу» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кванджу» не столь результативно атакует. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Кванджу» победил в 2 своих последних поединках. Да и бразилец Рейс настрелял 4 мяча в текущем чемпионате Южной Кореи.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и последние локальные успехи явно окрылили.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны дать бой нестабильным аравийцам.

    Статистика для ставок

    • Южнокорейцы победили в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» не проигрывал в 3 последних поединках

    • «Кванджу» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Аравийцы выглядят сильнее оппонента, и явно проведут встречу в активных атаках.

    «Аль-Хиляль» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Хиляль — Кванджу?

    Матч Аль-Хиляль — Кванджу состоится 25 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Хиляль — Кванджу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Хиляль — Кванджу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Хиляль — Кванджу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Хиляль — Кванджу?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Аль-Хиляль — Кванджу: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 25.04.202519:30. «Аль-Хиляль» одолеет южнокорейцев
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