Аль-Хиляль — Кванджу. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Кванджу». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Кванджу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Хиляль» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аль-Шабабом» завершилась вничью (2:2).

До того команда уверенно переиграла «Аль-Халидж» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 79 мячей в 29 поединках аравийского чемпионата.

В матче с «Кванджу» команда явно будет действовать максимально агрессивно. Да и Александар Митрович способен поднатореть в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в полуфинал Азиатской Лиги чемпионов. Митрович и компания намерены проявить свои лучшие качества.

«Кванджу»

Турнирное положение: Эта команда пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 2:1 она переиграла «Сеул».

До того команда сумела обыграть «Кёнджу» (2:0). А вот поединок с «Канвоном» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кванджу» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кванджу» не столь результативно атакует. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Кванджу» победил в 2 своих последних поединках. Да и бразилец Рейс настрелял 4 мяча в текущем чемпионате Южной Кореи.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и последние локальные успехи явно окрылили.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны дать бой нестабильным аравийцам.

Статистика для ставок

Южнокорейцы победили в 2 своих последних матчах

«Аль-Хиляль» не проигрывал в 3 последних поединках

«Кванджу» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Аравийцы выглядят сильнее оппонента, и явно проведут встречу в активных атаках.

«Аль-Хиляль» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.25