Твенте — ПСВ. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 апреля 2025 года

Твенте
ПСВ
«Твенте»
Турнирное положение: «Тюккерс» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Твенте» на 11 очков отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 29 матчах.
Твенте — ПСВ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тюккерс» не смогли обыграть «Зволле» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Фортуной» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Хераклесу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Твенте» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Геральд Алдерс, Сэм Ламмерс — травмированы. Меес Хилгерс — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Тюккерс» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждает уже три матча кряду.
Матчи с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Твенте» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Тюккерс» уже 2 с половиной года не могут обыграть «красно-белых».
ПСВ
Турнирное положение: «Красно-белые» все еще сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем ПСВ на 9 зачетных баллов отстает от лидера «Аякса». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Красно-белые» разгромили «Алмере Сити» (5:0).
До того команда по всем статьям переиграла «Гронинген» (3:1). А вот поединок с «Аяксом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Рикардо Пепи — травмирован.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом ПСВ весьма преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 86 мячей в 29 матчах Эредивизии.
В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и опытнейший Люк Де Йонг настрелял 12 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. «Красно-белые» намерены сократить отставание от «Аякса».
Статистика для ставок
- «Красно-белые» победили в 2 последних матчах
- ПСВ в среднем забивает фактически 3 гола за матч
- «Твенте» уступил ПСВ в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.50Хетафе — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.45Интер — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.55Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
«Красно-белые» нынче находятся на подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Твенте».
Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20