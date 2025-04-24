Твенте — ПСВ. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 апреля 2025 года

24 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — ПСВ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: «Тюккерс» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Твенте» на 11 очков отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тюккерс» не смогли обыграть «Зволле» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Фортуной» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Хераклесу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Твенте» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Геральд Алдерс, Сэм Ламмерс — травмированы. Меес Хилгерс — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тюккерс» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждает уже три матча кряду.

Матчи с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Твенте» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Тюккерс» уже 2 с половиной года не могут обыграть «красно-белых».

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» все еще сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем ПСВ на 9 зачетных баллов отстает от лидера «Аякса». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Красно-белые» разгромили «Алмере Сити» (5:0).

До того команда по всем статьям переиграла «Гронинген» (3:1). А вот поединок с «Аяксом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рикардо Пепи — травмирован.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом ПСВ весьма преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 86 мячей в 29 матчах Эредивизии.

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и опытнейший Люк Де Йонг настрелял 12 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. «Красно-белые» намерены сократить отставание от «Аякса».

Статистика для ставок

«Красно-белые» победили в 2 последних матчах

ПСВ в среднем забивает фактически 3 гола за матч

«Твенте» уступил ПСВ в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

«Красно-белые» нынче находятся на подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Твенте».

Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20