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    ПСВ начнет без прелюдий

    Твенте — ПСВ. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Твенте Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на «Твенте» — ПСВ
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    Люк Де Йонг
    24 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — ПСВ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Апреля 2025 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 22:00 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Тюккерс» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Твенте» на 11 очков отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 29 матчах.

    Твенте — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тюккерс» не смогли обыграть «Зволле» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Фортуной» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Хераклесу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Твенте» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Геральд Алдерс, Сэм Ламмерс — травмированы. Меес Хилгерс — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тюккерс» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждает уже три матча кряду.

    Матчи с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Твенте» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Тюккерс» уже 2 с половиной года не могут обыграть «красно-белых».

    ПСВ

    Турнирное положение: «Красно-белые» все еще сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСВ на 9 зачетных баллов отстает от лидера «Аякса». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Красно-белые» разгромили «Алмере Сити» (5:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Гронинген» (3:1). А вот поединок с «Аяксом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рикардо Пепи — травмирован.

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом ПСВ весьма преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 86 мячей в 29 матчах Эредивизии.

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и опытнейший Люк Де Йонг настрелял 12 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. «Красно-белые» намерены сократить отставание от «Аякса».

    Статистика для ставок

    • «Красно-белые» победили в 2 последних матчах

    • ПСВ в среднем забивает фактически 3 гола за матч

    • «Твенте» уступил ПСВ в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    «Красно-белые» нынче находятся на подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Твенте».

    Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Твенте — ПСВ?

    Матч Твенте — ПСВ состоится 24 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Твенте — ПСВ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Твенте — ПСВ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Твенте — ПСВ?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Твенте — ПСВ?

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Твенте — ПСВ: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 24.04.202522:00. ПСВ начнет без прелюдий
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