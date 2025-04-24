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    Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз. Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз
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    Ферран Ютгла
    24 апреля в 5-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 24 Апреля 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 21:30 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Брюгге» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 4 матчах плей-офф.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрно-синие» смели с газона «Гент» (5:0).

    До того команда минимально одолела «Генк». При этом чуть ранее она с явной натугой переиграла «Антверпен» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Брюгге» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче смотрятся весьма выгодно. А вот забивает команда в плей-офф в среднем гол за матч.

    Матчи с «Юнионом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил один раз при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены закрепиться на вершине таблицы.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Турнирное положение: Брюссельцы сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз на 2 зачетных балла отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча в 4 турах плей-офф.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Брюссельцы переиграли «Генк» (2:1).

    До того команда по всем статьям одолела «Андерлехт» (2:0). Да и поединок с «Гентом» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Софиан Буфал — травмирован. Уссенью Ньянг — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Брюссельцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз весьма преуспевает в плане реализации. Брюссельцы настреляли 12 мячей в 4 поединках плей-офф.

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато канадец Промис Давид настрелял 16 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Брюссельцы намерены добыть как минимум один пункт.

    Статистика для ставок

    • Брюссельцы победили 4 раза кряду

    • Две последних очных встречи соперников завершились вничью

    • «Брюгге» победил в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.03.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены удержаться на вершине, так что наверняка понесутся в атаку.

    Брюссельцы нынче находятся на заметном подъеме, плюс уже год не проигрывают «Брюгге».

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.81

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз?

    Матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз состоится 24 апреля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют во 2 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют во 2 тайме» с коэффициентом у букмекеров 3.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз?

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.

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    Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз: прогноз и ставка за 3.14, статистика, коэффициенты матча 24.04.202521:30. Голевой обмен после перерыва?
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