Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз. Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 24 апреля 2025 года

Брюгге
Юнион
«Брюгге»
Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Брюгге» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 4 матчах плей-офф.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрно-синие» смели с газона «Гент» (5:0).
До того команда минимально одолела «Генк». При этом чуть ранее она с явной натугой переиграла «Антверпен» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Брюгге» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован.
Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче смотрятся весьма выгодно. А вот забивает команда в плей-офф в среднем гол за матч.
Матчи с «Юнионом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил один раз при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены закрепиться на вершине таблицы.
«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: Брюссельцы сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз на 2 зачетных балла отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча в 4 турах плей-офф.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Брюссельцы переиграли «Генк» (2:1).
До того команда по всем статьям одолела «Андерлехт» (2:0). Да и поединок с «Гентом» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Софиан Буфал — травмирован. Уссенью Ньянг — дисквалифицирован.
Состояние команды: Брюссельцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.
При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз весьма преуспевает в плане реализации. Брюссельцы настреляли 12 мячей в 4 поединках плей-офф.
В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато канадец Промис Давид настрелял 16 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Брюссельцы намерены добыть как минимум один пункт.
Статистика для ставок
- Брюссельцы победили 4 раза кряду
- Две последних очных встречи соперников завершились вничью
- «Брюгге» победил в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.03.
- 2.50Хетафе — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.45Интер — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.55Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены удержаться на вершине, так что наверняка понесутся в атаку.
Брюссельцы нынче находятся на заметном подъеме, плюс уже год не проигрывают «Брюгге».
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.81