Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз. Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 24 апреля 2025 года

24 апреля в 5-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Брюгге» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 4 матчах плей-офф.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрно-синие» смели с газона «Гент» (5:0).

До того команда минимально одолела «Генк». При этом чуть ранее она с явной натугой переиграла «Антверпен» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Брюгге» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче смотрятся весьма выгодно. А вот забивает команда в плей-офф в среднем гол за матч.

Матчи с «Юнионом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил один раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: Брюссельцы сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз на 2 зачетных балла отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча в 4 турах плей-офф.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Брюссельцы переиграли «Генк» (2:1).

До того команда по всем статьям одолела «Андерлехт» (2:0). Да и поединок с «Гентом» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Софиан Буфал — травмирован. Уссенью Ньянг — дисквалифицирован.

Состояние команды: Брюссельцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз весьма преуспевает в плане реализации. Брюссельцы настреляли 12 мячей в 4 поединках плей-офф.

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато канадец Промис Давид настрелял 16 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Брюссельцы намерены добыть как минимум один пункт.

Статистика для ставок

Брюссельцы победили 4 раза кряду

Две последних очных встречи соперников завершились вничью

«Брюгге» победил в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.03.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены удержаться на вершине, так что наверняка понесутся в атаку.

Брюссельцы нынче находятся на заметном подъеме, плюс уже год не проигрывают «Брюгге».

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.81