Марсель
Монпелье
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы сражаются за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Марсель» на один пункт отстает от «Монако». А вот забила команда 57 мячей в 29 поединках французского чемпионата.
Марсель — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. Марсельцы были разбиты монегасками (0:3).
До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (3:2). При этом чуть ранее она уступила не самому сильному «Реймсу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Марсель» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы в последних матчах выглядят не лучшим образом. Да и оборона дала результативный сбой уже 41 раз.
Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марсельцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» уже одной ногой в Лиге 2. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от стыковой 16 позиции. Так что шансы на спасение лишь сугубо математические.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Паладины» уступили «Анже» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Гавра» (0:2). Да и поединок с «Осером» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 8 пропущенных мячах.
Не сыграют: Энди Делор, Энцо Чато — травмированы. Абдул Меите — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Паладины» в последних матчах выглядят крайне убого. Команда проиграла уже 10 матчей кряду.
При этом «Монпелье» не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли лишь 21 мяч в 29 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и оборонительные редуты дали результативный сбой уже 66 раз.
Безусловно, номинальные гости будут максимально рисковать. «Паладинам» ничего другого банально просто не остается.
Статистика для ставок
- «Паладины» проиграли в 10 своих последних матчах
- «Монпелье» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч
- Марсельцы забивают в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 1.87Порту — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.80Барселона — Сельта: прогноз и ставкаЗавтра в 17:15
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за второе место, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
«Монпелье» явно стоит на вылет, к тому же имеет огромнейшие проблемы в плане надежности своих тылов.
Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00