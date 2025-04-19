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    «Марсель» учинит разгром аутсайдеру

    Марсель — Монпелье: ставка, прогноз (к. 2.43) на футбол, Лига 1, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монпелье»
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    Адриен Рабьо
    19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Монпелье». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Апреля 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:05 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы сражаются за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Марсель» на один пункт отстает от «Монако». А вот забила команда 57 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

    Марсель — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. Марсельцы были разбиты монегасками (0:3).

    До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (3:2). При этом чуть ранее она уступила не самому сильному «Реймсу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Марсель» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы в последних матчах выглядят не лучшим образом. Да и оборона дала результативный сбой уже 41 раз.

    Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марсельцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» уже одной ногой в Лиге 2. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от стыковой 16 позиции. Так что шансы на спасение лишь сугубо математические.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Паладины» уступили «Анже» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Гавра» (0:2). Да и поединок с «Осером» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 8 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Энди Делор, Энцо Чато — травмированы. Абдул Меите — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Паладины» в последних матчах выглядят крайне убого. Команда проиграла уже 10 матчей кряду.

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    При этом «Монпелье» не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли лишь 21 мяч в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и оборонительные редуты дали результативный сбой уже 66 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально рисковать. «Паладинам» ничего другого банально просто не остается.

    Статистика для ставок

    • «Паладины» проиграли в 10 своих последних матчах

    • «Монпелье» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

    • Марсельцы забивают в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за второе место, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Монпелье» явно стоит на вылет, к тому же имеет огромнейшие проблемы в плане надежности своих тылов.

    Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марсель — Монпелье?

    Матч Марсель — Монпелье состоится 19 апреля 2025 года в 22:05 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марсель — Монпелье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Марселя» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марсель — Монпелье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Марселя» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.43.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марсель — Монпелье?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марсель — Монпелье?

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Марсель — Монпелье: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 19.04.202522:05. «Марсель» учинит разгром аутсайдеру
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