19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Монпелье». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы сражаются за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Марсель» на один пункт отстает от «Монако». А вот забила команда 57 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. Марсельцы были разбиты монегасками (0:3).

До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (3:2). При этом чуть ранее она уступила не самому сильному «Реймсу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Марсель» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Марсельцы в последних матчах выглядят не лучшим образом. Да и оборона дала результативный сбой уже 41 раз.

Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марсельцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» уже одной ногой в Лиге 2. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от стыковой 16 позиции. Так что шансы на спасение лишь сугубо математические.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Паладины» уступили «Анже» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Гавра» (0:2). Да и поединок с «Осером» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 8 пропущенных мячах.

Не сыграют: Энди Делор, Энцо Чато — травмированы. Абдул Меите — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Паладины» в последних матчах выглядят крайне убого. Команда проиграла уже 10 матчей кряду.

При этом «Монпелье» не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли лишь 21 мяч в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и оборонительные редуты дали результативный сбой уже 66 раз.

Безусловно, номинальные гости будут максимально рисковать. «Паладинам» ничего другого банально просто не остается.

Статистика для ставок

«Паладины» проиграли в 10 своих последних матчах

«Монпелье» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

Марсельцы забивают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за второе место, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Монпелье» явно стоит на вылет, к тому же имеет огромнейшие проблемы в плане надежности своих тылов.

Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00