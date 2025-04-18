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    Уотфорд — Бернли: прогноз ставок на Чемпионшип 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Бернли»
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    «Бернли»
    «Уотфорд» примет «Бернли» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 18 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Бернли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2025 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции в Чемпионшипе с 56-ю очками в активе после 42-х туров. «Уотфорд» отстает от топ-6 в чемпионате на 7 пунктов.

    «Шершни» неплохо выступают дома, занимая по результатам матчей на своем поле 7-е место в лиге. «Уотфорд» набрал 39 очков из 63-х возможных.

    Уотфорд — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Чемпионшипа команда проиграла «Вест Бромвичу» со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Уотфорд» обыграл «Халл Сити» (1:0).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Плимутом» (0:0). За этот отрезок «Уотфорд» также уступил «Бристоль Сити» (1:2) и «Оксфорд Юнайтед» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Квадво Баа, Георгий Чакветадзе и Ангело Огбонна (у всех — травмы).

    Состояние команды: Команда уже не претендует на стыковые матчи за право выступать в АПЛ. «Уотфорд» завершит чемпионат в середине турнирной таблицы.

    У команды есть форвард, который может забить в важный момент. Вакун Иссуф Байо забил 10 голов за 37 встреч. Несмотря на это, нападающий в последнее время никак не может отличиться.

    «Бернли»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Чемпионшипа с 88-ю очками в активе. «Бернли» наступает на пятки «Лидсу» (1-я строчка), который набрал такое же количество баллов.

    Эта команда — лучшая в лиге по результатам гостевых встреч. «Бернли» занимает 1-е место по этому показателю, набрав 43 очка из 63-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа команда обыграла «Норвич» со счетом 2:1, забив все свои голы уже к 25-й минуте встречи. До этого «Бернли» сыграл вничью с «Дерби Каунти» (0:0).

    Команда уже давненько не проигрывает в Чемпионшипе. В последних 5-и встречах «Бернли» 4 раза победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда обыгрывала «Ковентри Сити» (2:1), «Бристоль Сити» (1:0) и «Суонси» (2:0).

    Не сыграют: Энок Агьеи, Йордан Бейер, Бенсон Мануэль, Арон Рэмзи, Джонжо Шелви и Майк Трезор (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Бернли» является одним из главных претендентов на повышение до высшего дивизиона Англии. Команда вполне способна завершить чемпионат на 1-м месте.

    «Бернли» не так уж и часто обыгрывали «Уотфорд». В последних 5-и очных встречах команда выиграла дважды, столько же раз сыграла вничью и однажды проиграла.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Уотфорд» выиграл только 1 раз

    • Последний раз «Бернли» проигрывал в Чемпионшипе 3-го ноября 2024-го года

    • В последних 5-и встречах «Бернли» дважды обыгрывал «Уотфорд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бернли» — 1.78, победа «Уотфорда» — 4.90, ничья — за 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме «Бернли» попытается доминировать. Прогнозируем победу гостей в первой 45-минутке.

    Ставка: Победа «Бернли» в 1-м тайме за 2.50.

    Прогноз: «Уотфорд» тоже будет упираться. Можно предположить, что «шершни» забьют минимум 1 гол.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Уотфорд — Бернли?

    Матч Уотфорд — Бернли состоится 18 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Какой прогноз на матч Уотфорд — Бернли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Бернли» в 1-м тайме..

    Какую сделать ставку на матч Уотфорд — Бернли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Бернли» в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уотфорд — Бернли?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Уотфорд — Бернли?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бернли» — 1.78, победа «Уотфорда» — 4.90, ничья — за 3.45.

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