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    Давайте-ка поставим на паритет?!

    Атлетик — Рейнджерс: Дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Рейнджерс»
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    Джеймс Тавернье
    17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски выступают в Лиге Европы весьма ярко. В первом четвертьфинальном поединке они расписали мировую с «Рейнджерсом» (0:0).

    При этом «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 25 раз в 31 матче.

    Атлетик — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Баски уверенно одолели «Райо Вальекано» (3:1).

    До того команда не уступила «рейнджерам» (0:0). Да и поединок с «Вильярреалом» принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 последних матчах «Атлетик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Баски нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

    В поединке с «Рейнджерсом» команде нужно побеждать. «Атлетик» традиционно надежен в обороне, да и соперник нынче не блистает.

    И уж совсем очевидно, что баски не боятся столь нестабильного оппонента. Да и Иньяки Уильямс настрелял уже 5 мячей в Лиге Европы.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджеры» в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. Вот только в первой встрече они не смогли обыграть «Атлетик» (0:0).

    Причем «Рейнджерс» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот настреляли «Рейнджеры» 68 мячей в 33 матчах.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Рейнджеры» не смогли переиграть «Абердин» (2:2).

    А вот до того команда расписала паритет с «Атлетиком» (0:0). Зато чуть раньше «рейнджеры» были биты «Хибернианом» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рейнджерс» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рейнджеры» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Рейнджерс» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и вообще, оборона команды не столь монолитна, дав результативный сбой 35 раз.

    Весьма продуктивный сезон проводит Вацлав Черный. На счету чеха 11 мячей в чемпионате Шотландии и еще 6 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Рейнджеры» уже не раз и не два доказывали, что способны дать бой кому угодно.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Рейнджеры» не побеждают 3 матча кряду

    • «Атлетик» не проигрывает 7 матчей кряду

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.31.

    Прогноз: «Рейнджеры» нестабильны, но зачастую способны выдать отдельный яркий поединок.

    Баски потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и шотландцам палец в рот не клади.

    Ставка: Ничья за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 8.80

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    Базовый прогноз на матч с коэффициентом для ставки 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Атлетик — Рейнджерс?

    Матч Атлетик — Рейнджерс состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Какую сделать ставку на матч Атлетик — Рейнджерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 5.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Рейнджерс?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Рейнджерс?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.

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