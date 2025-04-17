17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски выступают в Лиге Европы весьма ярко. В первом четвертьфинальном поединке они расписали мировую с «Рейнджерсом» (0:0).

При этом «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 25 раз в 31 матче.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Баски уверенно одолели «Райо Вальекано» (3:1).

До того команда не уступила «рейнджерам» (0:0). Да и поединок с «Вильярреалом» принес сухой паритет.

Вообще, в 5 последних матчах «Атлетик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Баски нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

В поединке с «Рейнджерсом» команде нужно побеждать. «Атлетик» традиционно надежен в обороне, да и соперник нынче не блистает.

И уж совсем очевидно, что баски не боятся столь нестабильного оппонента. Да и Иньяки Уильямс настрелял уже 5 мячей в Лиге Европы.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджеры» в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. Вот только в первой встрече они не смогли обыграть «Атлетик» (0:0).

Причем «Рейнджерс» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот настреляли «Рейнджеры» 68 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Рейнджеры» не смогли переиграть «Абердин» (2:2).

А вот до того команда расписала паритет с «Атлетиком» (0:0). Зато чуть раньше «рейнджеры» были биты «Хибернианом» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рейнджерс» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Рейнджерс» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и вообще, оборона команды не столь монолитна, дав результативный сбой 35 раз.

Весьма продуктивный сезон проводит Вацлав Черный. На счету чеха 11 мячей в чемпионате Шотландии и еще 6 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Рейнджеры» уже не раз и не два доказывали, что способны дать бой кому угодно.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Рейнджеры» не побеждают 3 матча кряду

«Атлетик» не проигрывает 7 матчей кряду

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.31.

Прогноз: «Рейнджеры» нестабильны, но зачастую способны выдать отдельный яркий поединок.

Баски потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и шотландцам палец в рот не клади.

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 8.80

Не пропустите

Базовый прогноз на матч с коэффициентом для ставки 1.90.