16 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» новый сезон начала неплохо. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Сеара» в 3 стартовых матчах разжилась 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сеара» уступила «Жувентуде» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Гремио» (2:0). Зато поединок с «Брагантино» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Сеара» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Фернандиньо, Матеус Бахья, Луис Муньи, Ричардсон, Педро Энрике — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сеара» мотивирована избежать борьбы за выживание. Вот только кадровых проблем у команды громадье.

Матчи с «Васко да Гамой» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сеара» победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» выдал достаточно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Васко да Гама» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Со счетом 3:1 был обыгран «Спорт Ресифи».

До того команда минимально переиграла «Пуэрто Кабелло». А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Коринтиансу» (0:3).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Васко да Гама» не особо преуспевает в плане реализации. Команда забила 5 мячей в 3 поединках чемпионата Бразилии.

При этом «Васко да Гама» победил в двух своих последних поединках. Причем до того команда не побеждала 2 матча кряду.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако сохранить место в лидирующей группе она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Васко да Гама» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Васко да Гама» победил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Сеара» уже 4 с половиной года не проигрывала «Васко»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Васко да Гама» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, плюс в составе «Васко да Гамы» уж точно найдется кому забивать.

Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35