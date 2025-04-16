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    Добудет ли «Васко» три очка?

    Сеара — Васко да Гама. Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Васко да Гама»
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    Димитри Пайе
    16 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Апреля 2025 года

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •  Сеара 03:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Сеара» новый сезон начала неплохо. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сеара» в 3 стартовых матчах разжилась 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сеара» уступила «Жувентуде» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Гремио» (2:0). Зато поединок с «Брагантино» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Сеара» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Фернандиньо, Матеус Бахья, Луис Муньи, Ричардсон, Педро Энрике — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сеара» мотивирована избежать борьбы за выживание. Вот только кадровых проблем у команды громадье.

    Матчи с «Васко да Гамой» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сеара» победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться в середине турнирной таблицы.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» выдал достаточно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Васко да Гама» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Со счетом 3:1 был обыгран «Спорт Ресифи».

    До того команда минимально переиграла «Пуэрто Кабелло». А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Коринтиансу» (0:3).

    При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Васко да Гама» не особо преуспевает в плане реализации. Команда забила 5 мячей в 3 поединках чемпионата Бразилии.

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    При этом «Васко да Гама» победил в двух своих последних поединках. Причем до того команда не побеждала 2 матча кряду.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако сохранить место в лидирующей группе она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Васко да Гама» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Васко да Гама» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Сеара» уже 4 с половиной года не проигрывала «Васко»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Васко да Гама» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, плюс в составе «Васко да Гамы» уж точно найдется кому забивать.

    Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Сеара — Васко да Гама?

    Матч Сеара — Васко да Гама состоится 16 апреля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Сеара — Васко да Гама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Сеара — Васко да Гама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сеара — Васко да Гама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Сеара — Васко да Гама?

    Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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    Сеара — Васко да Гама: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 16.04.202503:30. Добудет ли «Васко» три очка?
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