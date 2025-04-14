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    Команде Конте придется непросто

    Наполи — Эмполи: прогноз ставки (к. 1.85) на чемпионат Италии 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Эмполи»
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    Себастьяно Эспозито — один из главных талантов итальянского футбола
    «Наполи» и «Эмполи» встретятся 14 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Апреля 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: сейчас «Наполи» располагается на втором месте в таблице Серии А с 65 очками.

    Последние матчи: в матче 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» в гостях не смог победить «Болонью» (1:1). Все начиналось для команды Антонио Конте очень хорошо, уже на 18-й минуте она вышла вперед после впечатляющего сольного прохода Замбо-Ангисса.

    Наполи — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Но после забитого мяча инициатива перешла к «Болонье», которая не только сравняла счет в середине второго тайма, но и вполне могла даже одержать победу.

    Ранее была домашняя победа в чемпионате над «Миланом» (2:1) и выездная ничья с «Венецией» (0:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Ангисса (п), Ди Лоренцо (з), травмированы — Мактоминей (п), Бонджорно (з), Спинацолла (з). Под вопросом выход Мерета (в).

    Состояние команды: сейчас у Конте полно проблем с составом. В игре против «Эмполи» не сыграют системообразующие игроки Бонджорно, Замбо-Ангисса, Ди Лоренцо, Мактоминей. Под вопросом выход на поле основного вратаря Мерета, который загрипповал и пропустил прошлый тур.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: после 31-го тура «Эмполи» идет 18-м в таблице Серии А с 24 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: игра против «Кальяри» получилась откровенно скучной и завершилась нулевой ничьей. При этом опасных моментов у команд почти не было, шла вязкая и позиционная игра в середине поля с большим количеством фолов и нарушений, которая не увенчалась успехом ни одной из сторон.

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    До этого было разгромное поражение дома от «Болоньи» (0:3) в первом матче полуфинала Кубка Италии и ничья в гостях с «Комо» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Исмаили (з), Сазонов (з), Хаас (п), Анджорин (п), Малех (п), Журковский (п), Куаме (н).

    Состояние команды: после мощного старта сезона подопечные Роберто Д’Аверсы очень сильно притормозили и сейчас уже находятся в подвале турнирной таблицы. Безвыигрышная серия команды при этом составляет уже 16 матчей.

    Звездочки Себастьяно Эспозито и Лоренцо Коломбо снизили результативность и стали гораздо меньше забивать, пошли травмы и в средней линии, что сразу сказалось на результатах.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Наполи» в гостях победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Эмполи» с тем же результатом (1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Наполи» победил в обеих играх со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,35, а на «Эмполи» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

    Прогноз: хозяева подходят к этой встрече со значительными потерями в составе, а скамейка запасных у команды Конте оставляет желать лучшего, да и сам он не сторонник ротации в составе, предпочитая играть сыгранным костяком.

    У «Эмполи» тоже полно проблем, но постепенно команда преодолевает кризис и приходит в себя. Гости должны дать бой обескровленному «Наполи» в этой встрече.

    Основная ставка: победа «Эмполи» с форой 1,5 за 1,85.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант. У «Эмполи» неплохая атакующая линия и без Ангиссы, Бонджорно и Мактоминея, которые являются хребтом команды в плане перехода из обороны в атаку, появляются отличные шансы забить. Тем более и коэффициент очень привлекательный.

    Дополнительная ставка: «Эмполи» забьет за 2,15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Наполи — Эмполи?

    Матч Наполи — Эмполи состоится 14 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Наполи — Эмполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Эмполи» с форой +1,5.

    Какую сделать ставку на матч Наполи — Эмполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Эмполи» с форой +1,5» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Наполи — Эмполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Наполи — Эмполи?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Наполи» дают 1,35, а на «Эмполи» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

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    Наполи — Эмполи: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.04.202521:45. Команде Конте придется непросто
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