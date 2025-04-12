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    Сумеет ли «Шинник» одолеть сибиряков?

    Тюмень — Шинник. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Шинник»
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    «Шинник»
    12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Апреля 2025 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Тюмень» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах первенства.

    Тюмень — Шинник: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Тюменцы не смогли переиграть «Уфу» (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила хабаровчанам. При этом чуть ранее она нанесла поражение КАМАЗу (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тюмень» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Тюменцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда всего 21 мяч в 27 поединках.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних поединков «Тюмень» добыла 2 виктории при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Сибирякам срочно нужно побеждать, тем паче, в родных стенах.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы уже фактически не сражаются за выживание. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» на 9 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Ярославцы переиграли «Аланию» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы весенний цикл проводят весьма продуктивно. Команда под руководством Артема Булойчика только прибавляет.

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    При этом «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 19 мячей в 27 матчах первенства.

    Ярославцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и потенциально команда вполне может подняться в первую десятку.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ярославцы прекрасно действуют на стандартах.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Ярославцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч

    • «Шинник» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.38.

    Прогноз: Ярославцы пытаются отдалится от группы аутсайдеров, так что явно будут активны в атаке.

    Тюменцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Тюмень — Шинник?

    Матч Тюмень — Шинник состоится 12 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ФНЛ — Первая лига.

    Какой прогноз на матч Тюмень — Шинник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Тюмень — Шинник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тюмень — Шинник?

    Смотреть матч турнира ФНЛ — Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Тюмень — Шинник?

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.85.

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    Тюмень — Шинник: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 12.04.202517:00. Сумеет ли «Шинник» одолеть сибиряков?
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