12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Тюмень» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Тюменцы не смогли переиграть «Уфу» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила хабаровчанам. При этом чуть ранее она нанесла поражение КАМАЗу (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тюмень» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Тюменцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда всего 21 мяч в 27 поединках.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних поединков «Тюмень» добыла 2 виктории при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Сибирякам срочно нужно побеждать, тем паче, в родных стенах.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже фактически не сражаются за выживание. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» на 9 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Ярославцы переиграли «Аланию» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы весенний цикл проводят весьма продуктивно. Команда под руководством Артема Булойчика только прибавляет.

При этом «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 19 мячей в 27 матчах первенства.

Ярославцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и потенциально команда вполне может подняться в первую десятку.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ярославцы прекрасно действуют на стандартах.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Ярославцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч

«Шинник» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.38.

Прогноз: Ярославцы пытаются отдалится от группы аутсайдеров, так что явно будут активны в атаке.

Тюменцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00