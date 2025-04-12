Тюмень
Шинник
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.
При этом «Тюмень» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах первенства.
Тюмень — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Тюменцы не смогли переиграть «Уфу» (1:1).
До того команда с минимальным счетом уступила хабаровчанам. При этом чуть ранее она нанесла поражение КАМАЗу (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тюмень» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тюменцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда всего 21 мяч в 27 поединках.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних поединков «Тюмень» добыла 2 виктории при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Сибирякам срочно нужно побеждать, тем паче, в родных стенах.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы уже фактически не сражаются за выживание. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шинник» на 9 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Ярославцы переиграли «Аланию» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы весенний цикл проводят весьма продуктивно. Команда под руководством Артема Булойчика только прибавляет.
При этом «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 19 мячей в 27 матчах первенства.
Ярославцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и потенциально команда вполне может подняться в первую десятку.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ярославцы прекрасно действуют на стандартах.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- Ярославцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч
- «Шинник» не проигрывал в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.38.
- 2.14Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Валенсия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.13Вольфсбург — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Ярославцы пытаются отдалится от группы аутсайдеров, так что явно будут активны в атаке.
Тюменцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Шинника» за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00