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    «Вилланы» будут торопиться!

    Саутгемптон — Астон Вилла: ставка и прогноз на футбол, АПЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
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    Марко Асенсио
    «Саутгемптон» и «Астон Вилла» встретятся 12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» уже де-юре рухнули в Чемпионшип. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    При этом «Саутгемптон» набрал всего 10 очков в чемпионате. А вот в собственные ворота команда пропустила 74 мяча в 31 матче.

    Саутгемптон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Тоттенхэму» (1:3).

    До того команда дала бой «Кристал Пэласу» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Саутгемптон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Флинн Даунс — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Святые» намерены завершить сезон хотя бы относительно достойно. Вот только настреляла команда всего лишь 23 мяча в 31 поединке АПЛ.

    Матчи с «вилланами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Святым» уже нечего терять, так что стоит ожидать от них атакующей активности.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» грезят о попадании в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» на 2 очка отстает от заветной первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Вилланы» были обыграны ПСЖ (1:3).

    До того команда с трудом переиграла «Ноттингем Форест» (2:1). Зато поединок с «Брайтоном» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» только-только прервала свой внушительный победный сериал. Команда до последней неудачи добыла 8 побед кряду.

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    При этом «Астон Вилла» не преуспевает в плане реализации. «Вилланы» настреляли 46 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и форвард Олли Уоткинс наколотил 13 мячей в нынешнем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Вилланы» твердо намерены запрыгнуть в топ-5.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» до последней коллизии победили 8 раз кряду

    • «Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Святые» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Вилланы» постараются попасть в зону Лиги чемпионов, и явно сразу будут активны у ворот соперника.

    «Астон Вилла» нынче выглядит весьма выгодно, да и оборона оппонента ошибается уж чересчур часто.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Саутгемптон — Астон Вилла?

    Матч Саутгемптон — Астон Вилла состоится 12 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Саутгемптон — Астон Вилла?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Астон Вилла?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Саутгемптон — Астон Вилла?

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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