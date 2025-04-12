«Саутгемптон» и «Астон Вилла» встретятся 12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» уже де-юре рухнули в Чемпионшип. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

При этом «Саутгемптон» набрал всего 10 очков в чемпионате. А вот в собственные ворота команда пропустила 74 мяча в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Тоттенхэму» (1:3).

До того команда дала бой «Кристал Пэласу» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Саутгемптон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Флинн Даунс — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Святые» намерены завершить сезон хотя бы относительно достойно. Вот только настреляла команда всего лишь 23 мяча в 31 поединке АПЛ.

Матчи с «вилланами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Святым» уже нечего терять, так что стоит ожидать от них атакующей активности.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» грезят о попадании в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 2 очка отстает от заветной первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Вилланы» были обыграны ПСЖ (1:3).

До того команда с трудом переиграла «Ноттингем Форест» (2:1). Зато поединок с «Брайтоном» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» только-только прервала свой внушительный победный сериал. Команда до последней неудачи добыла 8 побед кряду.

При этом «Астон Вилла» не преуспевает в плане реализации. «Вилланы» настреляли 46 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и форвард Олли Уоткинс наколотил 13 мячей в нынешнем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Вилланы» твердо намерены запрыгнуть в топ-5.

Статистика для ставок

«Вилланы» до последней коллизии победили 8 раз кряду

«Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч

«Святые» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Вилланы» постараются попасть в зону Лиги чемпионов, и явно сразу будут активны у ворот соперника.

«Астон Вилла» нынче выглядит весьма выгодно, да и оборона оппонента ошибается уж чересчур часто.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50