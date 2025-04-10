ПерерывБарселона — Боруссия ДОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Боруссия» Д«Барселона» — «Боруссия» Д. Онлайн Усман Дембеле«ПСЖ» — «Астон Вилла». Онлайн Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
    Все новости спорта

    «Юргорден» создаст проблемы «Рапиду»?

    Юргорден — Рапид: Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Юргорден Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Рапид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рапид» — «Борац»
    «Юргорден» дома сыграет против «Рапида» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 10 Апреля 2025 года

    Юргорден

  • Стокгольм
    •  Юргорден 22:00 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Юргорден»

    Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

    Последние матчи: После успешных матчей в еврокубке «Юргорден» провел два матча в чемпионате Швеции, выиграв у «Сириуса» (1:0) и проиграв «Мальме» (0:1).

    Юргорден — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек Токмак Нгуен и Даниэль Стенссон.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы и в трёх играх потерпел поражение.

    «Рапид»

    Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).

  • «ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство». Кирьяков — о 23-м туре РПЛ, проблемах «Динамо» и шансах «Оренбурга» на выживание
  • Эксклюзивное интервью с бывшим форвардом московских динамовцев и сборной России
  • Вчера

    • Последние матчи: Три матча в австрийской Бундеслиге провёл «Рапид» посл выступления на евроарене. Участник четвертьфинала Лиги конференций выиграл у «ГраЦера» (3:0), но проиграл «Штурму» (0:2) и «Зальцбургу» (0:2).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер, из-за перебора жёлтых карточек поединок пропустит Мамаду Сангар.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» прервал двухматчевую проигрышную серию

    • «Рапид» проиграл в третьем матче подряд

    • «Юргорден» и «Рапид» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Юргордена» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тирсенсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Орландо — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.12
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торонто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Юргорден — Рапид: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 10.04.202522:00. «Юргорден» создаст проблемы «Рапиду»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры