Юргорден
Рапид Вена
«Юргорден»
Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).
Последние матчи: После успешных матчей в еврокубке «Юргорден» провел два матча в чемпионате Швеции, выиграв у «Сириуса» (1:0) и проиграв «Мальме» (0:1).
Юргорден — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек Токмак Нгуен и Даниэль Стенссон.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы и в трёх играх потерпел поражение.
«Рапид»
Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).
Последние матчи: Три матча в австрийской Бундеслиге провёл «Рапид» посл выступления на евроарене. Участник четвертьфинала Лиги конференций выиграл у «ГраЦера» (3:0), но проиграл «Штурму» (0:2) и «Зальцбургу» (0:2).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер, из-за перебора жёлтых карточек поединок пропустит Мамаду Сангар.
Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Юргорден» прервал двухматчевую проигрышную серию
- «Рапид» проиграл в третьем матче подряд
- «Юргорден» и «Рапид» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Юргордена» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
- 3.40Лион — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.08Тоттенхэм — Айнтрахт: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.90Будё-Глимт — Лацио: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.