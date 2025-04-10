«Юргорден» дома сыграет против «Рапида» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юргорден»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

Последние матчи: После успешных матчей в еврокубке «Юргорден» провел два матча в чемпионате Швеции, выиграв у «Сириуса» (1:0) и проиграв «Мальме» (0:1).

Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек Токмак Нгуен и Даниэль Стенссон.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы и в трёх играх потерпел поражение.

«Рапид»

Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).

Последние матчи: Три матча в австрийской Бундеслиге провёл «Рапид» посл выступления на евроарене. Участник четвертьфинала Лиги конференций выиграл у «ГраЦера» (3:0), но проиграл «Штурму» (0:2) и «Зальцбургу» (0:2).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер, из-за перебора жёлтых карточек поединок пропустит Мамаду Сангар.

Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Юргорден» прервал двухматчевую проигрышную серию

«Рапид» проиграл в третьем матче подряд

«Юргорден» и «Рапид» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Юргордена» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.