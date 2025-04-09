9 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и КПР. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — КПР, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Оксфорд Юнайтед» на 4 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом в 40 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» нанесли поражение «клинкам» (1:0).

До того команда уступила крепкому «Мидлсбро» (1:2). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Уотфорд».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Юс» нынче выглядит ершисто. Команда победила в 2 своих последних домашних поединках.

Матчи с «рейнджерами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оксфорд Юнайтед» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Юс» намерены отдалиться от группы аутсайдеров на более комфортное расстояние.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» всеми силами сражаются за выживание. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

Причем КПР лишь на 5 зачетных баллов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Рейнджеры» поделили очки с «Кардиффом» (0:0).

До того команда была бита «Сток Сити» (1:3). А вот поединок с «Лидсом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах КПР добыл лишь 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Жан Целар, Илиас Чеир, Стив Кук, Михаэль Фрай, Райан Колли — травмированы. Коки Саито — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Рейнджеры» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает уже без малого 2 месяца.

При этом КПР не особенно преуспевает в плане реализации. «Рейнджеры» настреляли всего 45 мячей в 40 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче катастрофическая ситуация. В лазарете пребывают ряд ведущих исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Рейнджеры» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Обе команды забивают фактически гол за матч

«Юс» победили в 2 своих последних домашних поединках

КПР не побеждает почти 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

Прогноз: «Рейнджеры» максимально мотивированы наконец-то победить, так что явно будут активны в атаке.

«Оксфорд Юнайтед» имеет проблемы с реализацией, да и «рейнджеры» вполне способны прибавить.

Ставка: Победа КПР за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40