Оксфорд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Оксфорд Юнайтед» на 4 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом в 40 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» нанесли поражение «клинкам» (1:0).
До того команда уступила крепкому «Мидлсбро» (1:2). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Уотфорд».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Юс» нынче выглядит ершисто. Команда победила в 2 своих последних домашних поединках.
Матчи с «рейнджерами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оксфорд Юнайтед» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Юс» намерены отдалиться от группы аутсайдеров на более комфортное расстояние.
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» всеми силами сражаются за выживание. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы.
Причем КПР лишь на 5 зачетных баллов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Рейнджеры» поделили очки с «Кардиффом» (0:0).
До того команда была бита «Сток Сити» (1:3). А вот поединок с «Лидсом» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах КПР добыл лишь 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Жан Целар, Илиас Чеир, Стив Кук, Михаэль Фрай, Райан Колли — травмированы. Коки Саито — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Рейнджеры» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает уже без малого 2 месяца.
При этом КПР не особенно преуспевает в плане реализации. «Рейнджеры» настреляли всего 45 мячей в 40 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче катастрофическая ситуация. В лазарете пребывают ряд ведущих исполнителей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Рейнджеры» намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают фактически гол за матч
- «Юс» победили в 2 своих последних домашних поединках
- КПР не побеждает почти 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Бавария — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Рейнджеры» максимально мотивированы наконец-то победить, так что явно будут активны в атаке.
«Оксфорд Юнайтед» имеет проблемы с реализацией, да и «рейнджеры» вполне способны прибавить.
Ставка: Победа КПР за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40