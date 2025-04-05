5 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 16-ю позицию вне зоны вылета (18-20-я строчки) с отрывом от нее в три очка.

Последние матчи: в рамках 30-го тура Серии А коллектив в чужих стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Вероной».

Перед этим в 29-м туре итальянского первенства «Крестоносцы» также набрали один балл, когда на выезде со счетом 1:1 сыграли вничью с «Монцей».

Не сыграют: травмированы — Качельери, Михэйлэ, Бенедычак, Осорио, Чиркати, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в тре последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» ни разу не проиграла, трижды сыграв вничью.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, добиться этого будет сложно, ведь соперник явно превосходит их в классе.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 67 баллов и остается главным претендентом на скудетто.

Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Наполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Кубка Италии, клуб формально на чужом поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

Перед этим коллектив в 30-м туре национального первенства «нерадзурри» теперь уже в своих стенах одержали победу над «Удинезе» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Мартинес, Думфрис, Тареми, Зелиньский и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл пять раз при одной ничьей.

Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Парма» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Интера» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, победа «Пармы» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Интера».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.