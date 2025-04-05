19:00Пари НН — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан Мансилья«Пари НН» — «Оренбург». Онлайн Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Жозе МоуриньюМоуринью в Турции: скандалы, поражения и неопределенное будущее
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Интер» от «Наполи»?

    Парма — Интер: прогноз и ставка на чемпионат Италии 5 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Парму Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Парма» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркюс Тюрам
    5 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Апреля 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 19:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 16-ю позицию вне зоны вылета (18-20-я строчки) с отрывом от нее в три очка.

    Парма — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 30-го тура Серии А коллектив в чужих стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Вероной».

    Перед этим в 29-м туре итальянского первенства «Крестоносцы» также набрали один балл, когда на выезде со счетом 1:1 сыграли вничью с «Монцей».

    Не сыграют: травмированы — Качельери, Михэйлэ, Бенедычак, Осорио, Чиркати, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в тре последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» ни разу не проиграла, трижды сыграв вничью.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, добиться этого будет сложно, ведь соперник явно превосходит их в классе.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 67 баллов и остается главным претендентом на скудетто.

    Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Наполи».

  • «Интер» еле обыграл «Удинезе». Тревожные звоночки слышны всё громче
  • Скудетто может и ускользнуть из рук «нерадзурри»
  • 30/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Кубка Италии, клуб формально на чужом поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

    Перед этим коллектив в 30-м туре национального первенства «нерадзурри» теперь уже в своих стенах одержали победу над «Удинезе» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Мартинес, Думфрис, Тареми, Зелиньский и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл пять раз при одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Парма» не проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Интера» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, победа «Пармы» — в 6.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Интера».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Пегула — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжэн — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кенин — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Парма — Интер: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.04.202519:00. Оторвется ли «Интер» от «Наполи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры