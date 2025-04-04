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    «Мурас Юнайтед» разгромит дебютанта

    Мурас Юнайтед — Азиягол: прогноз ставки на футбол, чемпионат Кыргызстана, 4 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Азиягол»
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    «Мурас Юнайтед»
    4 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Азиягол». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Азиягол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 04 Апреля 2025 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 17:30 Asiagoal Bishkek

    Asiagoal Bishkek

  • Кыргызстан. Премьер-лига
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    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» в 3 стартовых матчах разжился 9 очками. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она переиграла «Талант» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ате» (3:0). Да и поединок с «Алгой» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» мотивирован побороться за чемпионский титул. Да и состав по именам выглядит весьма прилично.

    В матче с новичком элиты команда постарается продолжить свой успешный ход. «Мурас Юнайтед» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда уверенно сметает всех и вся на своем пути, и терять очки на ровном месте уж точно не намерена.

    «Азиягол»

    Турнирное положение: «Азиягол» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Азиягол» в 3 матчах чемпионата набрал лишь один зачетный пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Азиягол» уступил «Илбирсу» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Барсом» (1:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Кыргызалтыну».

    При этом «Азиягол» в 3 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Азиягол» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

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    При этом «Азиягол» еще не побеждал на уровне элитного дивизиона. Да и бодаться на равных с местным грандом команде еще рановато.

    Главным бичом команды является слабоватый уровень реализации. «Азиягол» всеми силами будет биться за выживание в элите.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Скромная команда постарается сдержать атаки лидера чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Азиягол» еще не побеждал в элитном дивизионе

    • «Мурас Юнайтед» победил в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит убогенько.

    Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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    Мурас Юнайтед — Азиягол: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 04.04.202517:30. «Мурас Юнайтед» разгромит дебютанта
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