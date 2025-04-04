4 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Азиягол». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Азиягол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» в 3 стартовых матчах разжился 9 очками. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она переиграла «Талант» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ате» (3:0). Да и поединок с «Алгой» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» мотивирован побороться за чемпионский титул. Да и состав по именам выглядит весьма прилично.

В матче с новичком элиты команда постарается продолжить свой успешный ход. «Мурас Юнайтед» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда уверенно сметает всех и вся на своем пути, и терять очки на ровном месте уж точно не намерена.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Азиягол» в 3 матчах чемпионата набрал лишь один зачетный пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Азиягол» уступил «Илбирсу» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Барсом» (1:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Кыргызалтыну».

При этом «Азиягол» в 3 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Азиягол» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

При этом «Азиягол» еще не побеждал на уровне элитного дивизиона. Да и бодаться на равных с местным грандом команде еще рановато.

Главным бичом команды является слабоватый уровень реализации. «Азиягол» всеми силами будет биться за выживание в элите.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Скромная команда постарается сдержать атаки лидера чемпионата.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает 3 гола за матч

«Азиягол» еще не побеждал в элитном дивизионе

«Мурас Юнайтед» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит убогенько.

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00