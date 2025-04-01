В рамках 1/2 финала Кубка Италии «Эмполи» примет «Болонью». Поединок пройдет 1 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Путь к 1/2 финала: Команда начала свой путь в Кубке Италии со стадии 1/32 финала, где обыграла «Катанзаро» со счетом 4:1. В 1/16 финала «Эмполи» выбил «Торино» (2:1).

Уже в следующей стадии команда на чужом поле обыграла «Фиорентину» со счетом 3:2. В четвертьфинале Кубка Италии «Эмполи» одолел «Ювентус» (1:1, 4:2 по пен.).

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Комо» (1:1), сравняв счет на 75-й минуте. До этого «Эмполи» проиграл «Торино» со счетом 0:1.

Интересно, что команда не может победить в Серии А на протяжении 15-и последних матчей. За этот отрезок «Эмполи» проиграл 11 раз при 4-х ничейных результатов.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Фаустино Анджорин, Николас Хаас, Ардиан Исмайли, Юсеф Малех, Пьетро Пеллегри, Саба Сазонов и Шимон Журковский (у всех — травмы).

Состояние команды: «Эмполи» проводит не очень удачный сезон в Серии А, занимая лишь 18-е место в лиге и находясь в зоне вылета. При этом, команда далеко пробилась в Кубке страны.

В предстоящем матче «Эмполи» сыграет против «Болоньи» в рамках 1-го поединка полуфинала Кубка Италии. Команде необходимо дать результат на своем поле.

«Болонья»

Путь к 1/2 финала: Команда начала свой путь в Кубке Италии на стадии 1/8 финала. «Болонья» уверенно обыграла «Монцу» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме.

В четвертьфинале турнира команда одолела «Аталанту» (1:0), отметившись голом на 80-й минуте. Уже в полуфинале «Болонья» сыграет против «Эмполи».

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Венецию» (1:0). До этого «Болонья» разгромила «Лацио» со счетом 5:0, раздавив соперника во 2-м тайме.

У команды продолжается победная серия в Серии А, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Болонья» также обыгрывала «Верону» (2:1), «Кальяри» (2:1) и «Милан» (2:1).

Не сыграют: Лоренцо Де Сильвестри и Хараламбос Ликояннис (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Болонья» находится в прекрасной форме, команда обыгрывает всех подряд и поднимается в таблице Серии А. К тому же, «Болонья» неплохо выступает в гостях.

В последних 5-и очных встречах команда обыгрывала «Эмполи» всего 2 раза, столько же раз сыграла вничью и однажды проиграла. В предстоящем матче на чужом поле будет непросто.

Статистика для ставок

В последних 16-и встречах во всех турнирах «Эмполи» выиграл только 1 раз

«Болонья» выиграла 5 последних матчей в Серии А

В последних 2-х очных встречах команды непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.80, победа «Эмполи» — 5.00, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Эмполи» попытается дать бой сопернику на своем поле.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд попытается завладеть инициативой. «Эмполи» должен начать активно, чтобы претендовать на победу.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.95.