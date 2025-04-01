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    Сможет ли «Боавишта» оттолкнуться от дна таблицы?

    Боавишта — Жил Висенте. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Примейра, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Жил Висенте»
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    «Боавишта»
    1 апреля в 27-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Боавишта» и «Жил Висенте». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Жил Висенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 01 Апреля 2025 года

    Боавишта

  • Порту
    •  Боавишта 22:15 Жил Висенте

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •

    «Боавишта»

    Турнирное положение: «Шахматные» пока твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Боавишта» лишь на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.

    Боавишта — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахматные» минимально уступили «Морейренсе».

    До того команда была бита «Виторией Гимарайнш» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Санта Кларе» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боавишта» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Филипе Феррейра — травмирован. Сальвадор Агра — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Боавишта» уступила в 2 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 16 мячей в 26 поединках Примейры.

    Матчи с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Боавишта» по 2 раза победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шахматным» уже банально некуда отступать.

    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: «Галос» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жил Висенте» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:3 она уступила «Бенфике».

    До того команда уступила скромной «Санта Кларе» (0:1). А вот поединок с «Эштрелой» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» добыл лишь 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жил Висенте» пока твердо стоит на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Жил Висенте» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 26 матчах чемпионата Португалии.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы оторваться от группы аутсайдеров.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче, оппонент на нынешнем отрезке выглядит откровенно убого.

    Статистика для ставок

    • «Боавишта» уступила в 2 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

    • «Жил Висенте» проиграл в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жил Висенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Шахматные» максимально мотивированы оттолкнуться от дна таблицы, так что явно будут активны в атаке.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.

    Ставка: Победа «Боавишты» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    Боавишта — Жил Висенте: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 01.04.202522:15. Сможет ли «Боавишта» оттолкнуться от дна таблицы?
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