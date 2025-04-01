Боавишта
Жил Висенте
«Боавишта»
Турнирное положение: «Шахматные» пока твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Боавишта» лишь на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.
Боавишта — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахматные» минимально уступили «Морейренсе».
До того команда была бита «Виторией Гимарайнш» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Санта Кларе» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боавишта» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Филипе Феррейра — травмирован. Сальвадор Агра — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Боавишта» уступила в 2 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 16 мячей в 26 поединках Примейры.
Матчи с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Боавишта» по 2 раза победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шахматным» уже банально некуда отступать.
«Жил Висенте»
Турнирное положение: «Галос» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Жил Висенте» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:3 она уступила «Бенфике».
До того команда уступила скромной «Санта Кларе» (0:1). А вот поединок с «Эштрелой» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» добыл лишь 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жил Висенте» пока твердо стоит на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.
При этом «Жил Висенте» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 26 матчах чемпионата Португалии.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы оторваться от группы аутсайдеров.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче, оппонент на нынешнем отрезке выглядит откровенно убого.
Статистика для ставок
- «Боавишта» уступила в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем реже гола за матч
- «Жил Висенте» проиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жил Висенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: «Шахматные» максимально мотивированы оттолкнуться от дна таблицы, так что явно будут активны в атаке.
Номинальные хозяева явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Победа «Боавишты» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30