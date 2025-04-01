1 апреля в 27-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Боавишта» и «Жил Висенте». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Жил Висенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боавишта»

Турнирное положение: «Шахматные» пока твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Боавишта» лишь на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахматные» минимально уступили «Морейренсе».

До того команда была бита «Виторией Гимарайнш» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Санта Кларе» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боавишта» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Филипе Феррейра — травмирован. Сальвадор Агра — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Боавишта» уступила в 2 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 16 мячей в 26 поединках Примейры.

Матчи с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Боавишта» по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шахматным» уже банально некуда отступать.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Галос» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Жил Висенте» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:3 она уступила «Бенфике».

До того команда уступила скромной «Санта Кларе» (0:1). А вот поединок с «Эштрелой» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» добыл лишь 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жил Висенте» пока твердо стоит на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

При этом «Жил Висенте» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 26 матчах чемпионата Португалии.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы оторваться от группы аутсайдеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче, оппонент на нынешнем отрезке выглядит откровенно убого.

Статистика для ставок

«Боавишта» уступила в 2 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

«Жил Висенте» проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жил Висенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Шахматные» максимально мотивированы оттолкнуться от дна таблицы, так что явно будут активны в атаке.

Номинальные хозяева явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.

Ставка: Победа «Боавишты» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30