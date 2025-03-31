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    Сможет ли «Енисей» доставить проблемы южанам?

    Сочи — Енисей: прогноз ставок на Первую лигу 31 марта 2025 года

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    «Сочи»
    В рамках 26-го тура российской Первой лиги «Сочи» примет «Енисей». Поединок пройдет 31 марта и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 31 Марта 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане занимают 3-е место в таблице Первой лиги с 44 очками в активе после 25-и туров. «Сочи» отстает от 2-й позиции на 4 балла.

    К тому же, команда располагается на 1-й строчке в лиге по результатам домашних встреч, набрав 27 очков из 39-и возможных. За 13 встреч дома «Сочи» забил 25 голов при 10-и пропущенных.

    Сочи — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги южане проиграли «Шиннику» со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Сочи» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0).

    В 4-х матчах чемпионата после зимней паузы команда обыграла «Урал» (1:0), забив победный гол на 45+1-й минуте. «Сочи» также сыграл вничью с «Соколом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: У южан есть все шансы вернуться в РПЛ по итогам нынешнего сезона, но ближайшие преследователи уже наступают на пятки, борьба будет ожесточенной.

    У «Сочи» отличная реализация моментов в нынешнем сезоне. Связка форвардов Мартин Крамарич — Павел Мелешин занимают 1-е и 2-е места соответственно в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Первой лиги, набрав 37 очков за 25 туров. «Енисей» отстает от топ-4 в таблице на 7 пунктов.

    Эта команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых матчей, занимая по этому показателю 15-е место в таблице. «Енисей» набрал только 10 очков на чужом поле из 36-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Нефтехимик» со счетом 2:0, забив все голы в 1-м тайме. Матчем ранее «Енисей» также одолел «Уфу» (1:0).

    Команда не проигрывает в Первой лиге на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Енисей» 4 раза победил и дважды сыграл вничью с «Родиной» (0:0) и «Шинником» (0:0).

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    Состояние команды: «Енисей» начал стабильно набирать очки, повышая свои шансы на борьбу за место в стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Сейчас команде не хватает 7 баллов до 4-й позиции.

    «Енисей» частенько обыгрывал «Сочи» в очных противостояниях. В последних 3-х встречах команда дважды одолевала южан. Сможет ли «Енисей» на сей раз добиться успеха? На чужом поле победить будет гораздо труднее...

    Статистика для ставок

    • В прошлом туре «Сочи» на своем поле проиграл «Шиннику» (1:2)

    • «Енисей» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 6-и последних матчей

    • В последних 3-х очных встречах «Енисей» дважды обыгрывал «Сочи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.70, победа «Енисея» — 5.30, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно завладеет инициативой.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.17.

    Прогноз: В последнее время «Енисей» играет уверенно. Можно предположить, что гости забьют хотя-бы один гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Енисея» 0.5 больше за 1.87.

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    Сочи — Енисей: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 31.03.202519:00. Сможет ли «Енисей» доставить проблемы южанам?
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