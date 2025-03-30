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    Сумеет ли «Манчестер Сити» справиться с «Борнмутом»?

    Борнмут — Манчестер Сити: прогноз на Кубок Англии 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    30 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 30 Марта 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 10 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Борнмут» на 3 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 29 матчах чемпионата Англии.

    Борнмут — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Борнмут» потерпел поражение от «Брентфорда» (1:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Тоттенхэмом» (2:2). Зато поединок с «вулвз» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Борнмут» забил 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Луис Синистерра, Адам Смит, Энес Унал — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вишни» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

    Матчи с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Борнмут» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Вишни» имеют весьма серьезные кадровые пробоины.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Манчестер Сити» относительно неплохо атакует, отличившись 55 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 40 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь продуктивно. «Горожане» подписали мировую с «Брайтоном» (2:2).

    До того команда минимально уступила «Ноттингем Форесту». Зато поединок с «Плимутом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Мануэль Аканжи, Натан Аке, Эдерсон, Родри, Джон Стоунз — травмированы.

    Состояние команды: «Горожане» нынче имеют не столь надежные тылы. Плюс команда не побеждает 2 матча кряду.

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    При этом «Манчестер Сити» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч. Да и мотивация побороться за Кубок Англии у команды Хосепа Гвардиолы запредельная.

    В кадровом плане у команды ситуация непростая. Зато привычно результативен Эрлинг Холанн, на счету которого 21 забитый мяч в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Манчестер Сити» в виду неудач в чемпионате намерен завоевать Кубок Англии.

    Статистика для ставок

    • «Горожане» не побеждали в 2 своих последних матчах

    • «Борнмут» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Манчестер Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Манчестер Сити» максимально мотивирован на успех в Кубке Англии, и явно будет максимально активен в атаке.

    Номинальные гости явно способны прибавить, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    Борнмут — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 30.03.202519:30. Сумеет ли «Манчестер Сити» справиться с «Борнмутом»?
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