Балтика
Чайка
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы уверенно шагают в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» на 5 зачетных пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 13 мячей в 25 матчах первого дивизиона.
Балтика — Чайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Калининградцы разгромили «Уфу» (6:0).
До того команда с минимальным счетом одолела «Тюмень». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ротором» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы выглядят мощнее всех в лиге, к тому же вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Балтика» победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Андрей Талалаев давно считается специалистом по выходу в элитный дивизион.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Чайка» на 8 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Песчанокопцы вчистую уступили «морякам» (0:2).
До того команда подписала мировую с тульским «Арсеналом» (0:0). А вот поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы весенний цикл проводят крайне слабо. Команда Евгения Калешина не побеждает еще с начала ноября.
При этом «Чайка» не преуспевает в плане реализации. Песчанокопцы настреляли всего 26 мячей в 25 матчах первой лиги.
Голы песчанокопцам даются уж слишком натужно. Да и вообще, весной команда чередует ничьи с поражениями.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Песчанокопцы намерены дать знатный бой лидеру первой лиги.
Статистика для ставок
- Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Балтика» победила в 2 своих последних матчах
- Песчанокопцы не побеждают еще с начала ноября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 12.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.
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Прогноз: Калининградцы намерены отдалиться от конкурентов, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные гости весной не блещут стабильностью, да и «Балтика» выглядит мощнее всех в лиге.
Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12