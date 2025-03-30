30 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Чайка». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уверенно шагают в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» на 5 зачетных пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 13 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Калининградцы разгромили «Уфу» (6:0).

До того команда с минимальным счетом одолела «Тюмень». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ротором» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы выглядят мощнее всех в лиге, к тому же вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Балтика» победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Андрей Талалаев давно считается специалистом по выходу в элитный дивизион.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Чайка» на 8 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Песчанокопцы вчистую уступили «морякам» (0:2).

До того команда подписала мировую с тульским «Арсеналом» (0:0). А вот поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы весенний цикл проводят крайне слабо. Команда Евгения Калешина не побеждает еще с начала ноября.

При этом «Чайка» не преуспевает в плане реализации. Песчанокопцы настреляли всего 26 мячей в 25 матчах первой лиги.

Голы песчанокопцам даются уж слишком натужно. Да и вообще, весной команда чередует ничьи с поражениями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Песчанокопцы намерены дать знатный бой лидеру первой лиги.

Статистика для ставок

Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Балтика» победила в 2 своих последних матчах

Песчанокопцы не побеждают еще с начала ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 12.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.

Прогноз: Калининградцы намерены отдалиться от конкурентов, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости весной не блещут стабильностью, да и «Балтика» выглядит мощнее всех в лиге.

Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12