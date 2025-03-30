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    «Балтийцы» не заметят «Чайку»

    Балтика — Чайка: прогноз ставки на Первую лигу 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Чайка»
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    Андрей Талалаев
    30 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Чайка». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 30 Марта 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы уверенно шагают в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» на 5 зачетных пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 13 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

    Балтика — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Калининградцы разгромили «Уфу» (6:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Тюмень». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ротором» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы выглядят мощнее всех в лиге, к тому же вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Балтика» победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Андрей Талалаев давно считается специалистом по выходу в элитный дивизион.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Чайка» на 8 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Песчанокопцы вчистую уступили «морякам» (0:2).

    До того команда подписала мировую с тульским «Арсеналом» (0:0). А вот поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Песчанокопцы весенний цикл проводят крайне слабо. Команда Евгения Калешина не побеждает еще с начала ноября.

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    При этом «Чайка» не преуспевает в плане реализации. Песчанокопцы настреляли всего 26 мячей в 25 матчах первой лиги.

    Голы песчанокопцам даются уж слишком натужно. Да и вообще, весной команда чередует ничьи с поражениями.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Песчанокопцы намерены дать знатный бой лидеру первой лиги.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Балтика» победила в 2 своих последних матчах

    • Песчанокопцы не побеждают еще с начала ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 12.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.

    Прогноз: Калининградцы намерены отдалиться от конкурентов, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Номинальные гости весной не блещут стабильностью, да и «Балтика» выглядит мощнее всех в лиге.

    Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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