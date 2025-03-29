Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брайтон» на один пункт отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 29 матчах чемпионата Англии.
Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Брайтон» не дал себя обыграть «Манчестер Сити» (2:2).
А вот до того команда переиграла «Фулхэм» (2:1). А вот кубковый поединок с «Ньюкаслом» завершился победой в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Игор, Ферди Кадиолу, Тарик Лэмпти, Джеймс Милнер — травмированы.
Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже почти 2 месяца.
Матчи с «Ноттингем Форестом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» победил и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только лазарет команды и близко не пустеет.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» сенсационно бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Ноттингем Форест» относительно неплохо атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 29 матчах.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Лесники» нанесли поражение «Ипсвичу» (4:2).
До того команда минимально одолела «Манчестер Сити». Да и кубковый поединок с «Ипсвичем» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» традиционно имеют не столь надежные тылы. Зато команда выиграла в 2 своих последних поединках.
При этом «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. зато мотивация побороться за Кубок Англии у «лесников» огромная.
В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Крис Вуд, на счету которого 18 мячей в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ноттингем Форест» нынче выглядит монолитнее «чаек».
Статистика для ставок
- «Лесники» выиграли в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Чайки» не проигрывают уже почти 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.
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Прогноз: «Ноттингем Форест» проводит довольно продуктивный отрезок, и явно не собирается отсиживаться в тылах.
«Чайки» максимально мотивированы пройти в полуфинал Кубка Англии, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05