29 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брайтон» на один пункт отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 29 матчах чемпионата Англии.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Брайтон» не дал себя обыграть «Манчестер Сити» (2:2).

А вот до того команда переиграла «Фулхэм» (2:1). А вот кубковый поединок с «Ньюкаслом» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Игор, Ферди Кадиолу, Тарик Лэмпти, Джеймс Милнер — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже почти 2 месяца.

Матчи с «Ноттингем Форестом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» победил и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только лазарет команды и близко не пустеет.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сенсационно бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Ноттингем Форест» относительно неплохо атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 29 матчах.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Лесники» нанесли поражение «Ипсвичу» (4:2).

До того команда минимально одолела «Манчестер Сити». Да и кубковый поединок с «Ипсвичем» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лесники» традиционно имеют не столь надежные тылы. Зато команда выиграла в 2 своих последних поединках.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. зато мотивация побороться за Кубок Англии у «лесников» огромная.

В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Крис Вуд, на счету которого 18 мячей в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ноттингем Форест» нынче выглядит монолитнее «чаек».

Статистика для ставок

«Лесники» выиграли в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Чайки» не проигрывают уже почти 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: «Ноттингем Форест» проводит довольно продуктивный отрезок, и явно не собирается отсиживаться в тылах.

«Чайки» максимально мотивированы пройти в полуфинал Кубка Англии, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05