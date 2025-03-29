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    Брайтон — Ноттингем Форест: прогноз и ставка на футбол 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ноттингем Форест»
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    Крис Вуд
    29 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 29 Марта 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:15 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брайтон» на один пункт отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 29 матчах чемпионата Англии.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Брайтон» не дал себя обыграть «Манчестер Сити» (2:2).

    А вот до того команда переиграла «Фулхэм» (2:1). А вот кубковый поединок с «Ньюкаслом» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Игор, Ферди Кадиолу, Тарик Лэмпти, Джеймс Милнер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже почти 2 месяца.

    Матчи с «Ноттингем Форестом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» победил и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только лазарет команды и близко не пустеет.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» сенсационно бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Ноттингем Форест» относительно неплохо атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 29 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Лесники» нанесли поражение «Ипсвичу» (4:2).

    До того команда минимально одолела «Манчестер Сити». Да и кубковый поединок с «Ипсвичем» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лесники» традиционно имеют не столь надежные тылы. Зато команда выиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. зато мотивация побороться за Кубок Англии у «лесников» огромная.

    В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Крис Вуд, на счету которого 18 мячей в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ноттингем Форест» нынче выглядит монолитнее «чаек».

    Статистика для ставок

    • «Лесники» выиграли в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Чайки» не проигрывают уже почти 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: «Ноттингем Форест» проводит довольно продуктивный отрезок, и явно не собирается отсиживаться в тылах.

    «Чайки» максимально мотивированы пройти в полуфинал Кубка Англии, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    Брайтон — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 29.03.202520:15. Давайте поставим на голевое шоу?!
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