28 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и АГМК. Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — АГМК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» новый сезон начал не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» в 2 стартовых турах добыл 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Бухаре».

До того команда нанесла поражение «Сурхан» (2:0). Так что от «Кызылкума» вполне резонно ожидать борьбы за попадание в пятерку.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Кызылкум» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кызылкум» пока видится середняком лиги. Команде трудновато даются забитые голы.

Матчи с АГМК для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно способна пободаться с одним из лидеров.

АГМК

Турнирное положение: АГМК выдал продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем АГМК в двух матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Пахтакор» (2:0).

До того команда натужно одолела «Бухару» (2:1). Да и вообще, серия без поражений составляет уже 3 матча.

При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АГМК вполне способен побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит достаточно грозно.

При этом АГМК весьма неплохо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась 4 результативными выстрелами.

Команда явно не собирается терять очки на ровном месте. Вот только последний вояж в Навои завершился коллизией (0:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же АГМК традиционно успешно противостоит «Кызылкуму».

Статистика для ставок

АГМК не проигрывает 3 матча кряду

АГМК победил в 2 своих последних поединках

«Кызылкум» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: АГМК выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в текущем чемпионате.

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.34