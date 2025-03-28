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    АГМК совершит блицкриг

    Кызылкум — АГМК: прогноз и ставка на чемпионат Узбекистана 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — АГМК
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    АГМК
    28 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и АГМК. Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — АГМК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 29 Марта 2025 года

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •  Кызылкум 18:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» новый сезон начал не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» в 2 стартовых турах добыл 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Бухаре».

    До того команда нанесла поражение «Сурхан» (2:0). Так что от «Кызылкума» вполне резонно ожидать борьбы за попадание в пятерку.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Кызылкум» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кызылкум» пока видится середняком лиги. Команде трудновато даются забитые голы.

    Матчи с АГМК для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно способна пободаться с одним из лидеров.

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК выдал продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем АГМК в двух матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь однажды.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Пахтакор» (2:0).

    До того команда натужно одолела «Бухару» (2:1). Да и вообще, серия без поражений составляет уже 3 матча.

    При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: АГМК вполне способен побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит достаточно грозно.

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    При этом АГМК весьма неплохо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась 4 результативными выстрелами.

    Команда явно не собирается терять очки на ровном месте. Вот только последний вояж в Навои завершился коллизией (0:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же АГМК традиционно успешно противостоит «Кызылкуму».

    Статистика для ставок

    • АГМК не проигрывает 3 матча кряду

    • АГМК победил в 2 своих последних поединках

    • «Кызылкум» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: АГМК выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в текущем чемпионате.

    Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.34

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