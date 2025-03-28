Кызылкум
AGMK
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» новый сезон начал не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» в 2 стартовых турах добыл 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Бухаре».
До того команда нанесла поражение «Сурхан» (2:0). Так что от «Кызылкума» вполне резонно ожидать борьбы за попадание в пятерку.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Кызылкум» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кызылкум» пока видится середняком лиги. Команде трудновато даются забитые голы.
Матчи с АГМК для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно способна пободаться с одним из лидеров.
АГМК
Турнирное положение: АГМК выдал продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем АГМК в двух матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь однажды.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Пахтакор» (2:0).
До того команда натужно одолела «Бухару» (2:1). Да и вообще, серия без поражений составляет уже 3 матча.
При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АГМК вполне способен побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит достаточно грозно.
При этом АГМК весьма неплохо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась 4 результативными выстрелами.
Команда явно не собирается терять очки на ровном месте. Вот только последний вояж в Навои завершился коллизией (0:1).
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же АГМК традиционно успешно противостоит «Кызылкуму».
Статистика для ставок
- АГМК не проигрывает 3 матча кряду
- АГМК победил в 2 своих последних поединках
- «Кызылкум» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
- 1.87Барселона — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.07Талант — Мурас Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.07Узген — Кыргызалтын: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: АГМК выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в текущем чемпионате.
Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.34