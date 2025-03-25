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    Создаст ли Китай проблемы Австралии?

    Китай — Австралия: прогноз на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Австралия
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    Кусини Йенги
    25 марта в восьмом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Китай и Австралия. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Китай — Австралия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Китай

    Турнирное положение: Китай по итогам семи туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с шестью очками.

    Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (третье и четвертое места), уступая ей по дополнительным показателям, и на четыре балла отставая от второго, проходного на мундиаль места.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела поражение от Саудовской Аравии (0:1).

    Перед этим в предыдущей туре отбора на мундиаль 2026 года сборная в домашних стенах потерпела поражение от Японии с результатом 1:3.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Китай проиграл шесть раз при двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничейный исход, особенно на чужом поле против соперника, который явно превосходит их в классе.

    Чжан Юйнин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Австралия

    Турнирное положение: Австралия по итогам семи туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую, проходную в финальную часть позицию с 10-ю очками.

    Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на девять баллов отстает от лидера Японии, а также лишь на один балл опережает третье место, которое позволяет сыграть в следующем раунде отбора.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле одержала разгромную победу над Индонезией (5:1).

    Перед этим коллектив в шестом туре квалификации на мундиаль теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с Бахрейном (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках отбора на мундиаль) Австралия трижды сыграла вничью, а в шести в последних поединках ни разу не проиграла.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно с учетом того, что их соперник явно уступает им в классе.

    Кусини Йенги — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей Китая забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Австралия сыграла вничью

    • в четырех из пяти последних матчей Австралии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья — в 4.30, успех Китая — в 7.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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