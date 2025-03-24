24 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Мадагаскар и Гана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мадагаскар — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскар нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Мадагаскар в 5 турах отбора набрал 10 очков. Причем команда забила 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мадагаскар переиграл ЦАР (4:1).

При этом чуть ранее Мадагаскар уступил Эсватини (0:1). А вот первый поединок с тем же соперником завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мадагаскар разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Мадагаскар лишь на 2 очка отстает от лидера группы. При этом команда имеет весьма надежные тылы.

Матчи со сборной Ганы для команды традиционно складываются сложно. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Мадагаскар постарается найти свои шансы в контригре.

Гана

Турнирное положение: Ганцы продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Гана в 5 стартовых турах разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Гана разгромил Чад (5:0).

До того команда уступила нигерийцам (1:3). А вот первая встреча с Нигерией завершилась сухим паритетом.

Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе ганцы выглядят весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 раз за матч.

При этом Гана имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 раз в 5 матчах квалификации.

Имея весьма крепкий по именам состав, Гана постарается закрепиться на вершине таблицы. Да и Джордан Айю настрелял уже 5 мячей в текущей квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ганцы намерены оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

Ганцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

Мадагаскар в среднем пропускает реже гола за матч

Ганцы уже 2 года не проигрывают Мадагаскару

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Мадагаскару может банально не хватить класса, да и Гана явно намерен закрепиться на первой строчке.

Ставка: Победа Ганы в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20