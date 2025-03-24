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    Гана начнет без экивоков

    Мадагаскар — Гана: Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 24 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Ганы
    Прогноз и ставки на Мадагаскар — Гана
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    Мохаммед Кудус
    24 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Мадагаскар и Гана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мадагаскар — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мадагаскар

    Турнирное положение: Мадагаскар нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Мадагаскар в 5 турах отбора набрал 10 очков. Причем команда забила 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мадагаскар переиграл ЦАР (4:1).

    При этом чуть ранее Мадагаскар уступил Эсватини (0:1). А вот первый поединок с тем же соперником завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мадагаскар разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Мадагаскар лишь на 2 очка отстает от лидера группы. При этом команда имеет весьма надежные тылы.

    Матчи со сборной Ганы для команды традиционно складываются сложно. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Мадагаскар постарается найти свои шансы в контригре.

    Гана

    Турнирное положение: Ганцы продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Гана в 5 стартовых турах разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Гана разгромил Чад (5:0).

    До того команда уступила нигерийцам (1:3). А вот первая встреча с Нигерией завершилась сухим паритетом.

    Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе ганцы выглядят весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 раз за матч.

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    При этом Гана имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 раз в 5 матчах квалификации.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Гана постарается закрепиться на вершине таблицы. Да и Джордан Айю настрелял уже 5 мячей в текущей квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ганцы намерены оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • Ганцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

    • Мадагаскар в среднем пропускает реже гола за матч

    • Ганцы уже 2 года не проигрывают Мадагаскару

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Мадагаскару может банально не хватить класса, да и Гана явно намерен закрепиться на первой строчке.

    Ставка: Победа Ганы в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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