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    Команды обменяются забитыми голами?

    Израиль — Эстония: прогноз и ставка (к. 2.40) на матч квалификации ЧМ-2026 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Эстония
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    22 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Израиль и Эстония. Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Эстония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Армения. Первая лига 24 Марта 2025 года

    FC Bentonit

  • Армения. Первая лига
    •  FC Bentonit 14:30 Мика

    Мика

  • Аштарак
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    Израиль

    Турнирное положение: Израиль начинает выступления в отборочном цикле ЧМ-2026. Команда попала в квартет, где сыграют сборные Эстонии, Молдовы и Норвегии.

    Безусловно, главным фаворитом квартета является команда Норвегии. Но Израиль способен навязать борьбу за второе место.

    Последние матчи: Ранее Израиль не часто радовал своих поклонников успешными результатами. Но 2024-й год удалось закончить на мажорной ноте.

    17 ноября сборная Израиля сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 86-й минуте. Его автором стал Ярден Шуа.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: все футболисты из Израиля, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: В 2024 году израильтяне не могли похвастаться успешными результатами. Команда одержала лишь две победы.

    Помимо выигранного матча с Бельгией, Израиль также смог взять верх над Беларусью. Встреча состоялась 11 июня 2024 года. Израильтяне в товарищеском матче забили сопернику четыре безответных гола.

    Эстония

    Турнирное положение: Эстония не блещет удачными результатами. Команда очень часто теряет очки.

    У эстонцев есть возможность хорошо начать квалификацию ЧМ-2026. Однако завоевать очки в гостевом противостоянии будет непросто.

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  • 19/03/2025

    • Последние матчи: С октября по ноябрь 2024 года Эстония провела четыре матча. Удалось добиться лишь одной победы.

    11 октября Эстония в родных стенах взяла верх над Азербайджаном со счетом 3:1. Затем были поражения от Швеции (0:3) и Словакии (0:1), а также ничья с Азербайджаном (0:0).

    Не сыграют: все игроки сборной Эстонии, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: У Эстонии серьезные проблемы в атаке. Команде с трудом даются забитые голы.

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    В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников. В матче с Израилем гости вряд ли смогут похвастаться феерией в атаке.

    Последний раз Израиль и Эстония встречались 18 лет назад. Тогда израильтяне победили со счетом 4:0. Сейчас букмекеры считают хозяев фаворитами. У Эстонии шансов на победу совсем мало.

    Статистика для ставок

    • В 2024 году Израиль одержал лишь две победы

    • В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников

    • 28 марта 2007 года Израиль разгромил Эстонию со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.30, а победа Эстонии — в 8.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: Израиль нацелен удачно начать отборочный цикл ЧМ-2026. Команда постарается добиться домашней победы.

    Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды реализуют свои шансы в атаке и обменяются голами.

    Ставка: обе забьют за 2.40.

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    Израиль — Эстония: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 22.03.202522:45. Команды обменяются забитыми голами?
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