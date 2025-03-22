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Мика
Израиль
Турнирное положение: Израиль начинает выступления в отборочном цикле ЧМ-2026. Команда попала в квартет, где сыграют сборные Эстонии, Молдовы и Норвегии.
Безусловно, главным фаворитом квартета является команда Норвегии. Но Израиль способен навязать борьбу за второе место.
Последние матчи: Ранее Израиль не часто радовал своих поклонников успешными результатами. Но 2024-й год удалось закончить на мажорной ноте.
17 ноября сборная Израиля сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 86-й минуте. Его автором стал Ярден Шуа.
Не сыграют: все футболисты из Израиля, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: В 2024 году израильтяне не могли похвастаться успешными результатами. Команда одержала лишь две победы.
Помимо выигранного матча с Бельгией, Израиль также смог взять верх над Беларусью. Встреча состоялась 11 июня 2024 года. Израильтяне в товарищеском матче забили сопернику четыре безответных гола.
Эстония
Турнирное положение: Эстония не блещет удачными результатами. Команда очень часто теряет очки.
У эстонцев есть возможность хорошо начать квалификацию ЧМ-2026. Однако завоевать очки в гостевом противостоянии будет непросто.
Последние матчи: С октября по ноябрь 2024 года Эстония провела четыре матча. Удалось добиться лишь одной победы.
11 октября Эстония в родных стенах взяла верх над Азербайджаном со счетом 3:1. Затем были поражения от Швеции (0:3) и Словакии (0:1), а также ничья с Азербайджаном (0:0).
Не сыграют: все игроки сборной Эстонии, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: У Эстонии серьезные проблемы в атаке. Команде с трудом даются забитые голы.
В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников. В матче с Израилем гости вряд ли смогут похвастаться феерией в атаке.
Последний раз Израиль и Эстония встречались 18 лет назад. Тогда израильтяне победили со счетом 4:0. Сейчас букмекеры считают хозяев фаворитами. У Эстонии шансов на победу совсем мало.
Статистика для ставок
- В 2024 году Израиль одержал лишь две победы
- В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников
- 28 марта 2007 года Израиль разгромил Эстонию со счетом 4:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.30, а победа Эстонии — в 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.65.
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Прогноз: Израиль нацелен удачно начать отборочный цикл ЧМ-2026. Команда постарается добиться домашней победы.
Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды реализуют свои шансы в атаке и обменяются голами.
Ставка: обе забьют за 2.40.