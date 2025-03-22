22 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Израиль и Эстония. Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Эстония, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Израиль

Турнирное положение: Израиль начинает выступления в отборочном цикле ЧМ-2026. Команда попала в квартет, где сыграют сборные Эстонии, Молдовы и Норвегии.

Безусловно, главным фаворитом квартета является команда Норвегии. Но Израиль способен навязать борьбу за второе место.

Последние матчи: Ранее Израиль не часто радовал своих поклонников успешными результатами. Но 2024-й год удалось закончить на мажорной ноте.

17 ноября сборная Израиля сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 86-й минуте. Его автором стал Ярден Шуа.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: все футболисты из Израиля, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: В 2024 году израильтяне не могли похвастаться успешными результатами. Команда одержала лишь две победы.

Помимо выигранного матча с Бельгией, Израиль также смог взять верх над Беларусью. Встреча состоялась 11 июня 2024 года. Израильтяне в товарищеском матче забили сопернику четыре безответных гола.

Эстония

Турнирное положение: Эстония не блещет удачными результатами. Команда очень часто теряет очки.

У эстонцев есть возможность хорошо начать квалификацию ЧМ-2026. Однако завоевать очки в гостевом противостоянии будет непросто.

Последние матчи: С октября по ноябрь 2024 года Эстония провела четыре матча. Удалось добиться лишь одной победы.

11 октября Эстония в родных стенах взяла верх над Азербайджаном со счетом 3:1. Затем были поражения от Швеции (0:3) и Словакии (0:1), а также ничья с Азербайджаном (0:0).

Не сыграют: все игроки сборной Эстонии, которые были вызваны, готовы к матчу.

Состояние команды: У Эстонии серьезные проблемы в атаке. Команде с трудом даются забитые голы.

В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников. В матче с Израилем гости вряд ли смогут похвастаться феерией в атаке.

Последний раз Израиль и Эстония встречались 18 лет назад. Тогда израильтяне победили со счетом 4:0. Сейчас букмекеры считают хозяев фаворитами. У Эстонии шансов на победу совсем мало.

Статистика для ставок

В 2024 году Израиль одержал лишь две победы

В последних трех встречах Эстония ни разу не поразила ворота соперников

28 марта 2007 года Израиль разгромил Эстонию со счетом 4:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.30, а победа Эстонии — в 8.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.65.

Прогноз: Израиль нацелен удачно начать отборочный цикл ЧМ-2026. Команда постарается добиться домашней победы.

Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды реализуют свои шансы в атаке и обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 2.40.