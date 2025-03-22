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    Останется ли Эквадор третьим в отборе на ЧМ-2026?

    Эквадор — Венесуэла: прогноз и ставка на ЧМ-2026 22 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз и ставки на Эквадор — Венесуэла
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    Эннер Валенсия
    22 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эквадор и Венесуэла. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Венесуэла, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 22 Марта 2025 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 00:00 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
    •

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает третью позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 19-ю очками.

    Команда на один пункт отстает от второго в таблице Уругвая, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Колумбию и на шесть баллов — зону плей-офф (седьмое место).

    Эквадор — Венесуэла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на чужом поле одержала победу над Колумбией — 1:0.

    Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив также набрал три очка, когда в домашних стенах разгромила Боливию со счетом 4:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Эквадор выиграл трижды и ни разу не проиграл.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперника, а также фактор своего поля.

    Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэла по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает восьмую позицию, которая по итогам отбора оставляет за бортом мундиаля.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф за выход в финальную часть ЧМ-2026 (седьмая строчка), а также на пять очков отстает от зоны прямого выхода (топ-6) туда же.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле потерпела поражение от США (1:3).

    Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 2:4 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Чили.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Венесуэла проиграла три раза при одной ничьей, а в восьми последних матчах ни разу не выиграла.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который превосходит их в классе.

    Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Эквадора забивала только одна команда

    • в пяти последних матчах Венесуэлы забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Венесуэлы забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, успех Венесуэлы — в 8.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    И хотя лишь в одном из восьми последних матчей хозяев забивали столько же голов, результативность поединков аутсайдера дуэли должна стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах Венесуэлы.

    Ставка: обе команды забьют за 2.50

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    Эквадор — Венесуэла: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 22.03.202500:00. Останется ли Эквадор третьим в отборе на ЧМ-2026?
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