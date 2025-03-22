22 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эквадор и Венесуэла. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Венесуэла, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает третью позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 19-ю очками.

Команда на один пункт отстает от второго в таблице Уругвая, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Колумбию и на шесть баллов — зону плей-офф (седьмое место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на чужом поле одержала победу над Колумбией — 1:0.

Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив также набрал три очка, когда в домашних стенах разгромила Боливию со счетом 4:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Эквадор выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперника, а также фактор своего поля.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэла по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает восьмую позицию, которая по итогам отбора оставляет за бортом мундиаля.

Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф за выход в финальную часть ЧМ-2026 (седьмая строчка), а также на пять очков отстает от зоны прямого выхода (топ-6) туда же.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле потерпела поражение от США (1:3).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 2:4 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Чили.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Венесуэла проиграла три раза при одной ничьей, а в восьми последних матчах ни разу не выиграла.

Такая форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который превосходит их в классе.

Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Эквадора забивала только одна команда

в пяти последних матчах Венесуэлы забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Венесуэлы забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, успех Венесуэлы — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

И хотя лишь в одном из восьми последних матчей хозяев забивали столько же голов, результативность поединков аутсайдера дуэли должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах Венесуэлы.

Ставка: обе команды забьют за 2.50