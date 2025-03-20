20 марта в отборочном матче Чемпионата мира 2026 в азиатской зоне по футболу сыграют Катар и КНДР. Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — КНДР, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: сейчас Катар располагается на четвертом месте в группе А отбора ЧМ-2026 с 7 очками.

Последние матчи: в шестом туре Катар ушел от поражения в матче с Кувейтом (1:1), сравняв счет на последних минутах. Отличился Мохаммед Мунтари. Соперник же вышел вперед на 74-й минуте.

Ранее было поражение в гостях от Омана (1:2) и ничья с ОАЭ (1:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: с февраля 2023 года Катар тренирует опытный португальский наставник Карлуш Кейруш, но пока эта отборочная кампания складывается для Катара очень неудачно. Герои победного Кубка Азии 2023 года уже давно не показывают футбола высокого уровня качества и почти лишились шансов пройти в финальную часть ЧМ-2026.

КНДР

Турнирное положение: после шести туров сборная КНДР идет последней в группе А с 2 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: на своем поле КНДР уступил Узбекистану со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в конце первого тайма от полузащитника армейцев Файзуллаева. После этого Северная Корея имела пару шансов отличиться, но была неточна при завершении.

Перед этим матчем КНДР уступила в товарищеской встрече клубу АГМК (0:1) и сыграла вничью со счетом 1:1 с калининградской «Балтикой».

Не сыграют: дисквалифицирован — Кук чен-Ян (п).

Состояние команды: Северная Корея традиционно проходит подготовку к официальным матчам в строжайшем секрете и появляется незадолго до финального свистка. КНДР практически потеряли шансы пройти в следующий круг отбора на ЧМ-2026, сыграв всего лишь два матча вничью.

Статистика для ставок

В первом круге Северная Корея сыграла дома вничью с Катаром (2:2)

В 2019 году Катар в гостях разгромил соперника со счетом 6:0

В 2014 году в товарищеской игре Катар тоже был сильнее (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Катара дают 1,58, а на КНДР — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.

Прогноз: гостям в этом матче фактически уже ничего не нужно, кроме чести, но учитывая политические особенности страны, они будут играть с полной самоотдачей и постараются увезти хотя бы одно очко. Катару тоже нет смысла сидеть в обороне, им необходима только победа. Ждем голов с обеих сторон.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,04.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант через победу Катара.

Дополнительная ставка: Катар выиграет плюс тотал больше 2.5 за 2,70.