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    Голов будет в достатке

    «Севилья» — «Атлетик»: прогноз на Ла Лигу 16 марта 2025 года

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    Нико Уильямс
    16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 18:15 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы проводят довольно бледный сезон. На текущий момент они расположились на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Севилья» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Севилья — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Севилья» смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:0).

    А вот до того команда подписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1). Да и поединок с «Мальоркой» также завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Севилья» победила 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Атлетик» неплохо атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Баски нанесли поражение «Роме» (3:1).

    До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (1:1). А вот первый поединок с «Ромой» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Охиан Санчет, Дани Вивиан — травмированы.

    Состояние команды: Баски традиционно имеют надежные тылы. Плюс команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Атлетик» в среднем забивает реже 2 голов за матч. Да и севильцам команда не проигрывает уже почти 2 года.

    В кадровом плане у басков ситуация не самая позитивная. В лазарет угодил Охиан Санчет, в активе которого 13 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Атлетик» постарается закрепиться в первой четверке.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Севилья» не проигрывает 4 матча кряду

    • Баски не проигрывали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Севильцы еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.

    Номинальные гости намерены закрепиться в топ-4, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    «Севилья» — «Атлетик»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 16.03.202518:15. Голов будет в достатке
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