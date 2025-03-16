16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы проводят довольно бледный сезон. На текущий момент они расположились на скромном 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Севилья» смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:0).

А вот до того команда подписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1). Да и поединок с «Мальоркой» также завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Севилья» победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Атлетик» неплохо атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Баски нанесли поражение «Роме» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (1:1). А вот первый поединок с «Ромой» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Охиан Санчет, Дани Вивиан — травмированы.

Состояние команды: Баски традиционно имеют надежные тылы. Плюс команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Атлетик» в среднем забивает реже 2 голов за матч. Да и севильцам команда не проигрывает уже почти 2 года.

В кадровом плане у басков ситуация не самая позитивная. В лазарет угодил Охиан Санчет, в активе которого 13 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Атлетик» постарается закрепиться в первой четверке.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Севилья» не проигрывает 4 матча кряду

Баски не проигрывали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Севильцы еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.

Номинальные гости намерены закрепиться в топ-4, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20