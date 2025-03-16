Севилья
Атлетик
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы проводят довольно бледный сезон. На текущий момент они расположились на скромном 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Севилья» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Севилья — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Севилья» смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:0).
А вот до того команда подписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1). Да и поединок с «Мальоркой» также завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Севильцы нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Севилья» победила 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы еще намерены побороться за попадание в еврокубки.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Атлетик» неплохо атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Баски нанесли поражение «Роме» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (1:1). А вот первый поединок с «Ромой» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Охиан Санчет, Дани Вивиан — травмированы.
Состояние команды: Баски традиционно имеют надежные тылы. Плюс команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Атлетик» в среднем забивает реже 2 голов за матч. Да и севильцам команда не проигрывает уже почти 2 года.
В кадровом плане у басков ситуация не самая позитивная. В лазарет угодил Охиан Санчет, в активе которого 13 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Атлетик» постарается закрепиться в первой четверке.
Статистика для ставок
- Баски в среднем пропускают реже гола за матч
- «Севилья» не проигрывает 4 матча кряду
- Баски не проигрывали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Анже — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Севильцы еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.
Номинальные гости намерены закрепиться в топ-4, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20