14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» бьются за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 19 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Санкт-Паули» не дал себя обыграть «Вольфсбургу» (1:1).

А вот до того команда уступила «Боруссии» Д (0:2). При этом поединок с «Майнцем» также завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Санкт-Паули» забил лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» до последней ничьей уступили 4 раза кряду. Да и по игре команда выглядит неуверенно.

Матчи с «деревенскими» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Санкт-Паули» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пиратам» срочно нужно прибавлять в плане реализации.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» проводят крайне слабый сезон. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 32 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 47 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Деревенские» не смогли обыграть «Хайденхайм» (1:1).

До того команда минимально переиграла «Бохум». А вот поединок со «Штутгартом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 13 зачетных пунктов.

В матче первого круга «деревенские» уступили «Санкт-Паули» (0:2). Так что команда наверняка постарается совершить реванш.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент в последнее время выглядел не лучшим образом.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» не проигрывал в 4 последних поединках

«Санкт-Паули» в среднем забивает реже гола за матч

«Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

«Пираты» нынче крайне нестабильны, да и «Хоффенхайм» в последнее время поднаторел в плане результатов.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20