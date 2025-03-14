14 марта во 2-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Коканд 1912». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Коканд 1912», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана новый сезон начал не столь удачно. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана сыграл только один матч, в котором не смог победить. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команда не запишет себе в актив. «Нефтяники» не смогли обыграть «Бунедкор» (2:2).

При этом команда явно поборется за самые высокие места. Плюс «нефтяники» не проигрывают уже больше полугода.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана явно постарается исправиться за стартовую потерю очков. Так что в этой встрече «нефтяники» явно будут максимально активны в атаке.

Матчи с «Кокандом 1912» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Нефтчи» Фергана победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблема соперника.

«Коканд 1912»

Турнирное положение: «Коканд 1912» стартовал довольно удачно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Коканд 1912» сыграл всего один матч, в котором сыграл вничью. Да и тылы команды вполне-себе надежны.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она не дала себя обыграть «Андижану» (1:1).

Команда не проигрывает еще с середины августа. Да и мотивация удержаться в элитном дивизионе у нее огромная!

При этом «Коканд 1912» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коканд 1912» явно намерен избежать борьбы за выживание. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

При этом «Коканд 1912» явно прибавит в плане реализации. Да и новички явно прибавили креатива в атаке!

В составе команды стоит отметить Андро Гиоргадзе. Опытный грузинский защитник начал ударно, отличившись уже в стартовом туре.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Коканд 1912» постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Коканд 1912» только вернулся в элитный дивизион

Обе команды не проигрывают уже более полугода

«Нефтчи» Фергана до последней ничьей победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

Прогноз: «Нефтяники» выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, к тому же «Коканд 1912» только адаптируется в элитном дивизионе.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21