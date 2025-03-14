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    «Нефтяники» быстро добьются своего

    «Нефтчи» Фергана — «Коканд 1912». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Нефтчи Фергана
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Коканд 1912»
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    14 марта во 2-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Коканд 1912». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Коканд 1912», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 13 Марта 2025 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 18:00 Коканд 1912

    Коканд 1912

  • Коканд
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана новый сезон начал не столь удачно. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана сыграл только один матч, в котором не смог победить. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

    Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команда не запишет себе в актив. «Нефтяники» не смогли обыграть «Бунедкор» (2:2).

    При этом команда явно поборется за самые высокие места. Плюс «нефтяники» не проигрывают уже больше полугода.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтчи» Фергана явно постарается исправиться за стартовую потерю очков. Так что в этой встрече «нефтяники» явно будут максимально активны в атаке.

    Матчи с «Кокандом 1912» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Нефтчи» Фергана победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблема соперника.

    «Коканд 1912»

    Турнирное положение: «Коканд 1912» стартовал довольно удачно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коканд 1912» сыграл всего один матч, в котором сыграл вничью. Да и тылы команды вполне-себе надежны.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она не дала себя обыграть «Андижану» (1:1).

    Команда не проигрывает еще с середины августа. Да и мотивация удержаться в элитном дивизионе у нее огромная!

    При этом «Коканд 1912» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коканд 1912» явно намерен избежать борьбы за выживание. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

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    При этом «Коканд 1912» явно прибавит в плане реализации. Да и новички явно прибавили креатива в атаке!

    В составе команды стоит отметить Андро Гиоргадзе. Опытный грузинский защитник начал ударно, отличившись уже в стартовом туре.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Коканд 1912» постарается отыскать свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Коканд 1912» только вернулся в элитный дивизион

    • Обе команды не проигрывают уже более полугода

    • «Нефтчи» Фергана до последней ничьей победил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

    Прогноз: «Нефтяники» выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, к тому же «Коканд 1912» только адаптируется в элитном дивизионе.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Нефтчи» Фергана — «Коканд 1912»: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 14.03.202517:30. «Нефтяники» быстро добьются своего
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