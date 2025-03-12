В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» М примет «Реал». Поединок пройдет 12 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Путь к 1/8 финала: «Матрасники» заняли 5-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков за 8 туров. «Атлетико» напрямую попал в 1/8 финала турнира.

На этой стадии команда встретилась с «Реалом», сильнее этого соперника придумать сложно. В 1-м матче «Атлетико» уступил «сливочным» со счетом 2:1.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «матрасники» проиграли «Хетафе» (1:2), пропустив 2 мяча в концовке встречи. Матчем ранее «Атлетико» одолел «Атлетик» со счетом 1:0.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также сыграла вничью с «Барселоной» в Кубке Испании со счетом 4:4.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграет: Коке из-за травмы.

Состояние команды: После 1-го матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов есть ощущение, что «Атлетико» расклеялся. Команда упустила победу в следующем поединке.

У «матрасников» есть приличная связка нападающих, которая может сыграть ключевую роль. Хулиан Альварес и Антуан Гризманн входят в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

«Реал»

Путь к 1/8 финала: «Сливочные» не очень уверенно провели общий этап Лиги чемпионов. После 8-и туров «Реал» занял 11-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

Команда пробилась в 1/16 финала турнира, где встретилась против «Манчестер Сити». «Сливочным» удалось одолеть «горожан» с общим счетом 6:3 (3:2 и 3:1).

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Реал» одолел «Райо Вальекано» со счетом 2:1, забив оба гола еще в 1-м тайме. До этого «сливочные» неожиданно уступили «Бетису» (1:2) в чемпионате Испании.

В последних 5-и матчах во всех турнирах у «Реала» 1 поражение и 4 победы. За этот отрезок команда также обыграла «Реал Сосьедад» (1:0) и «Жирону» (2:0).

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао и Хесус Вальехо (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реал» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. У «сливочных» есть все шансы пройти «Атлетико», но «матрасники» способны доставить проблемы.

Связка нападающий «Реала» Винисиус — Килиан Мбаппе ярче и результативнее, чем форварды «Атлетико». Смогут ли «сливочные» остановить «матрасников» в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Атлетико» проиграл 2 последних матча с одинаковыми счетами 1:2

В последних 6-и встречах у «Реала» 5 побед

Три из 5-и последних очных противостояния завершились ничейным результатом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» М — 2.50, победа «Реала» — 2.70, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Реал» сможет сдержать атакующую линию «Атлетико». «Сливочные» не попрут вперед, но смогут пробиться в четвертьфинал.

Ставка: Ничья за 3.55.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет в матче.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.83.

А еще есть прогноз на тоталы в матче «Атлетико» — «Реал».