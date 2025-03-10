ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра против Магомеда АнкалаеваНовый чемпион UFC из России! Анкалаев прервал гегемонию Перейры в полутяжелом весе «Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити»«Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой «Факел» — «Зенит»«Зенит» разобрал «Факел», а Вендел устроил себе выходной на «Спартак»
  • 09:22
    • Касаткина, Самсонова, Шнайдер и Соболенко пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 09:12
    • Джокович сенсационно вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе, Алькарас прошел дальше
    Все новости спорта

    «Бешикташ» продлит свое победное шествие

    «Бешикташ» — «Газиантеп»: Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 10 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Газиантеп»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бешикташ»
    10 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» дома примет «Газиантеп». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Газиантеп», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 10 Марта 2025 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:30 Газиантеп

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: Стамбульская команда с 44 очками идет на четвертой строке, проигрывая три балла третьей, но от дуэта лидеров отстает безнадежно.

    «Бешикташ» 12 раз победил, восемь встреч свел вничью и потерпел четыре проигрыша, разница забитых и пропущенных составляет 38:23.

    Бешикташ — Газиантеп: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Черные орлы» превосходно провели шесть своих предыдущих поединков во всех турнирах, выиграв их все. В прошлом туре чемпионата Турции они в родных стенах переиграли «Кайсериспор» со счетом 2:0, а немногим ранее одолели в гостях 2:1 «Атальяспор» в Кубке страны.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бешикташ» к данному поединку подходит с 6-матчевой серией из побед с учетом всех соревнованиях, где четыре виктории пришлись на игры чемпионата Турции. И в четырех случаях данного этапа выигрыши были с разницей в два мяча, а еще в двух — в один. Уступили же стамбульцы только раз за 16 минувших встреч во всех турнирах, да и то это фиаско состоялось в Лиге Европы. На внутренней же арене они проиграли последний раз аж в середине декабря прошлого года.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице разместился на десятой строке, имея в своем активе 32 зачетных пункта.

    «Газиантеп» отпраздновал девять викторий, пять раз сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 33:34.

  • Вымирающий вид. Почему в МЛС по-прежнему жива позиция классической «десятки»
  • Скоро таких игроков вообще не останется
  • 06/03/2025

    • Последние матчи: «Красно-черные» в своей предыдущей игре чемпионата дома одолели «Эюпспор» со счетом 3:1. А перед этим они проиграли два поединка подряд, уступив в гостевой игре первенства страны «Трабзонспору» со счетом 2:3 и потерпев домашнее фиаско от «Фенербахче» со счетом 1:4 в Кубке Турции.

    Не сыграют: Все игроки основного состава готовы помочь своей команде.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Газиантеп» с переменным успехом провел своей последний отрезок. Так за восемь предыдущих поединков с учетом всех соревнований коллектив отпраздновал две виктории, обе которые были в рамках чемпионата страны и в родных стенах. Также за этот отрезок игр команда раз сыграла вничью и потерпела пять проигрышей, но только три из них пришлись на матчи Суперлиги.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» выиграл шесть своих предыдущих игр

    • «Газиантеп» в гостях в чемпионате проиграл восемь из десяти минувших встреч при двух ничьих

    • В первом круге на поле «Газиантепа» расписали мировую со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Бешикташ» букмекеры дают коэффициент 1.54. Ничья оценена в 4.45, а победа «Газиантепа» оценена в 5.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: Набравший приличный ход «Бешикташ» на своей арене не должен иметь проблем с соперником, у которого отвратительная гостевая статистика.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) за 1.84.

    Прогноз: И также поставим здесь еще на то, что «черные орлы» отметятся в воротах «Газиантепа» в каждом из таймов.

    Ставка: «Бешикташ» забьет в обоих таймах за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гавр — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бешикташ» — «Газиантеп»: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 10.03.202520:30. «Бешикташ» продлит свое победное шествие
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры