10 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» дома примет «Газиантеп». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Газиантеп», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: Стамбульская команда с 44 очками идет на четвертой строке, проигрывая три балла третьей, но от дуэта лидеров отстает безнадежно.

«Бешикташ» 12 раз победил, восемь встреч свел вничью и потерпел четыре проигрыша, разница забитых и пропущенных составляет 38:23.

Последние матчи: «Черные орлы» превосходно провели шесть своих предыдущих поединков во всех турнирах, выиграв их все. В прошлом туре чемпионата Турции они в родных стенах переиграли «Кайсериспор» со счетом 2:0, а немногим ранее одолели в гостях 2:1 «Атальяспор» в Кубке страны.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бешикташ» к данному поединку подходит с 6-матчевой серией из побед с учетом всех соревнованиях, где четыре виктории пришлись на игры чемпионата Турции. И в четырех случаях данного этапа выигрыши были с разницей в два мяча, а еще в двух — в один. Уступили же стамбульцы только раз за 16 минувших встреч во всех турнирах, да и то это фиаско состоялось в Лиге Европы. На внутренней же арене они проиграли последний раз аж в середине декабря прошлого года.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Данный коллектив в таблице разместился на десятой строке, имея в своем активе 32 зачетных пункта.

«Газиантеп» отпраздновал девять викторий, пять раз сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 33:34.

Последние матчи: «Красно-черные» в своей предыдущей игре чемпионата дома одолели «Эюпспор» со счетом 3:1. А перед этим они проиграли два поединка подряд, уступив в гостевой игре первенства страны «Трабзонспору» со счетом 2:3 и потерпев домашнее фиаско от «Фенербахче» со счетом 1:4 в Кубке Турции.

Не сыграют: Все игроки основного состава готовы помочь своей команде.

Состояние команды: «Газиантеп» с переменным успехом провел своей последний отрезок. Так за восемь предыдущих поединков с учетом всех соревнований коллектив отпраздновал две виктории, обе которые были в рамках чемпионата страны и в родных стенах. Также за этот отрезок игр команда раз сыграла вничью и потерпела пять проигрышей, но только три из них пришлись на матчи Суперлиги.

Статистика для ставок

«Бешикташ» выиграл шесть своих предыдущих игр

«Газиантеп» в гостях в чемпионате проиграл восемь из десяти минувших встреч при двух ничьих

В первом круге на поле «Газиантепа» расписали мировую со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Бешикташ» букмекеры дают коэффициент 1.54. Ничья оценена в 4.45, а победа «Газиантепа» оценена в 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.37 соответственно.

Прогноз: Набравший приличный ход «Бешикташ» на своей арене не должен иметь проблем с соперником, у которого отвратительная гостевая статистика.

Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) за 1.84.

Прогноз: И также поставим здесь еще на то, что «черные орлы» отметятся в воротах «Газиантепа» в каждом из таймов.

Ставка: «Бешикташ» забьет в обоих таймах за 2.10.