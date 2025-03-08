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    «Интер» разгромит аутсайдера

    «Интер» — «Монца»: прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Серия A, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Монца»
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    Лаутаро Мартинес
    8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Монца». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» традиционно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Интер» на один балл опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 матчах.

    Интер — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Змеи» уверенно одолели «Фейеноорд» (2:0).

    До того команда расписала мировую с «Наполи» (1:1). При этом чуть ранее она смогла переиграть крепкий «Лацио» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Интер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Никола Залевски — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Змеи» блестяще атакуют. Команда Симоне Индзаги настреляла 60 мячей в 27 поединках чемпионата.

    Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Миланцы не должны иметь проблем с аутсайдером чемпионата.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Брианцоли» пока твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монца» на 9 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Брианцоли» были биты «Торино» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:4). А вот поединок с «Лечче» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Джанлука Капрари, Андреа Карбони, Стефано Сенси — травмированы.

    Состояние команды: «Брианцоли» нынче выглядят откровенно бледно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

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    При этом «Монца» явно не преуспевает в плане реализации. «Брианцоли» настреляли 21 мяч в 27 поединках Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Плюс зимой ей явно не удалось качественно усилиться.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Брианцоли» постараются дать бой лидеру чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывал в 4 последних матчах

    • «Монца» проиграла в 2 своих последних поединках

    • «Интер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Интер» явно сильнее соперника, и наверняка не раз нейдет бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные хозяева сражаются за чемпионство, да и «Монца» нынче выглядит откровенно блекло.

    Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    «Интер» — «Монца»: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 08.03.202522:45. «Интер» разгромит аутсайдера
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