8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Монца». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» традиционно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Интер» на один балл опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Змеи» уверенно одолели «Фейеноорд» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Наполи» (1:1). При этом чуть ранее она смогла переиграть крепкий «Лацио» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Интер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Никола Залевски — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Змеи» блестяще атакуют. Команда Симоне Индзаги настреляла 60 мячей в 27 поединках чемпионата.

Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Миланцы не должны иметь проблем с аутсайдером чемпионата.

«Монца»

Турнирное положение: «Брианцоли» пока твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Монца» на 9 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Брианцоли» были биты «Торино» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:4). А вот поединок с «Лечче» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 12 пропущенных.

Не сыграют: Джанлука Капрари, Андреа Карбони, Стефано Сенси — травмированы.

Состояние команды: «Брианцоли» нынче выглядят откровенно бледно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

При этом «Монца» явно не преуспевает в плане реализации. «Брианцоли» настреляли 21 мяч в 27 поединках Серии A.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Плюс зимой ей явно не удалось качественно усилиться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Брианцоли» постараются дать бой лидеру чемпионата.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывал в 4 последних матчах

«Монца» проиграла в 2 своих последних поединках

«Интер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Интер» явно сильнее соперника, и наверняка не раз нейдет бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные хозяева сражаются за чемпионство, да и «Монца» нынче выглядит откровенно блекло.

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20