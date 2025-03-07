ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бенфика» — «Барселона»«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой «Бавария» — «Байер»«Бавария» уничтожила «Байер»: Кейн — главный герой, Леверкузен — в нокдауне Усман Дембеле«ПСЖ» — «Ливерпуль» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Шемрок Роверс» прервет негативную серию против «Сент-Патрикса»?

    «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс»: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 7 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шэмрок Роверс
    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шемрок Роверс»
    «Шемрок Роверс» на своем поле примет «Сент-Патрикс» во 4-м туре чемпионата Ирландии по футболу. Встреча состоится 7 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Ирландия. Высшая лига 07 Марта 2025 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 23:00 Сент-Патрикс

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс», у которого 21 чемпионский титул, в прошлом сезоне прервал свою гегемонию на внутренней арене, заняв второе место, уступив два очка победившему «Шелбурну».

    Дублинцы в минувшем первенстве выиграл 17 игр из 36 проведенных, десять раз сыграли вничью и потерпели девять фиаско, забили 50 голов при 35 пропущенных.

    Последние матчи: В текущем чемпионате «обручи» провели только две игры, проиграв «Богемиансу» 0:1 в гостях и расписав на выезде ничью 1:1 с «Шелбурном». И это связано с тем, что они пробились в 1/16 финала Лиги конференций, где по пенальти проиграли норвежскому «Мольде», обменявшись с ним выездными викториями по 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Пока в новом сезоне «зелено-белые» смогли выиграть лишь один поединок из четырех проведенных, добыв викторию в еврокубковой игре. В остальных же трех встречах «Шемрок Роверс» потерпел два минимальных фиаско по 0:1 и расписал одну мировую, которая состоялась на прошлой неделе в игре с действующим чемпионом Ирландии «Шелбурном» на его поле — 1:1.

    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: 8-кратный чемпион Ирландии в прошлом первенстве финишировал на третьем месте и получил билет в Лигу конференций.

    «Сент-Патрикс» выиграл 17 встреч из 36 проведенных, восемь матчей свел миром и 11 игр проиграл, разница мячей составила 51:37.

  • 17 минут, которые вошли в историю страны. Новичок «Ман Сити» Хусанов попал в уникальный список игроков АПЛ
  • В эту компанию входят менее 20 человек
  • 27/02/2025

    • Последние матчи: «Святые» при подготовке к новому сезоне провели четыре товарищеских поединка и ни разу в них не проиграли. В первом же туре нового чемпионата они поделили очки на своем поле с «Дроэдой» 0:0, после чего проиграли в гостях «Голуэй Юнайтед» 1:2 и в прошлом игровом дне одолели дома 4:3 «Слайго Роверс».

    Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезону у «Сент-Патрикса» только одно фиаско за предыдущие 17 матчей во всех соревнованиях. Еще в данном отрезке дублинцы расписали три мировых результата и добились 13 викторий. А не смогли забить «красно-белые» в данном 17-матчевом отрезке только в одном случае и в пяти поединках не пропускали.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» в новом чемпионате еще не побеждал

    • «Сент-Патрикс» выиграл раз в текущем первенстве при одной ничьей и одной мировой

    • В прошлом сезоне «Сент-Патрикс» трижды обыграл «Шемрок» при одной ничей, и в трех случаях забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шемрок Роверс» — 2.03, победа «Сент-Патрикса» — 3.50, ничья — 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.64 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, учитывая тот факто, что в очных противостояниях эти команды зачастую огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.90.

    Прогноз: И еще здесь поставим на викторию «Шемрок Роверс», который после вылета из еврокубков теперь может полностью сконцентрироваться на внутренней арене.

    Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Алга — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч ААлкмаар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ФКСБ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фенербахче — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мольде — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бетис — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 07.03.202523:00. «Шемрок Роверс» прервет негативную серию против «Сент-Патрикса»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры