«Шемрок Роверс» на своем поле примет «Сент-Патрикс» во 4-м туре чемпионата Ирландии по футболу. Встреча состоится 7 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс», у которого 21 чемпионский титул, в прошлом сезоне прервал свою гегемонию на внутренней арене, заняв второе место, уступив два очка победившему «Шелбурну».

Дублинцы в минувшем первенстве выиграл 17 игр из 36 проведенных, десять раз сыграли вничью и потерпели девять фиаско, забили 50 голов при 35 пропущенных.

Последние матчи: В текущем чемпионате «обручи» провели только две игры, проиграв «Богемиансу» 0:1 в гостях и расписав на выезде ничью 1:1 с «Шелбурном». И это связано с тем, что они пробились в 1/16 финала Лиги конференций, где по пенальти проиграли норвежскому «Мольде», обменявшись с ним выездными викториями по 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Пока в новом сезоне «зелено-белые» смогли выиграть лишь один поединок из четырех проведенных, добыв викторию в еврокубковой игре. В остальных же трех встречах «Шемрок Роверс» потерпел два минимальных фиаско по 0:1 и расписал одну мировую, которая состоялась на прошлой неделе в игре с действующим чемпионом Ирландии «Шелбурном» на его поле — 1:1.

«Сент-Патрикс»

Турнирное положение: 8-кратный чемпион Ирландии в прошлом первенстве финишировал на третьем месте и получил билет в Лигу конференций.

«Сент-Патрикс» выиграл 17 встреч из 36 проведенных, восемь матчей свел миром и 11 игр проиграл, разница мячей составила 51:37.

Последние матчи: «Святые» при подготовке к новому сезоне провели четыре товарищеских поединка и ни разу в них не проиграли. В первом же туре нового чемпионата они поделили очки на своем поле с «Дроэдой» 0:0, после чего проиграли в гостях «Голуэй Юнайтед» 1:2 и в прошлом игровом дне одолели дома 4:3 «Слайго Роверс».

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезону у «Сент-Патрикса» только одно фиаско за предыдущие 17 матчей во всех соревнованиях. Еще в данном отрезке дублинцы расписали три мировых результата и добились 13 викторий. А не смогли забить «красно-белые» в данном 17-матчевом отрезке только в одном случае и в пяти поединках не пропускали.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» в новом чемпионате еще не побеждал

«Сент-Патрикс» выиграл раз в текущем первенстве при одной ничьей и одной мировой

В прошлом сезоне «Сент-Патрикс» трижды обыграл «Шемрок» при одной ничей, и в трех случаях забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шемрок Роверс» — 2.03, победа «Сент-Патрикса» — 3.50, ничья — 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.64 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, учитывая тот факто, что в очных противостояниях эти команды зачастую огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.90.

Прогноз: И еще здесь поставим на викторию «Шемрок Роверс», который после вылета из еврокубков теперь может полностью сконцентрироваться на внутренней арене.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 2.03.