7 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 12-ю позицию и на три балла опережает зону вылета, а также на шесть очков отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «россоблу» в чужих стенах потерпели поражение от «Болоньи» с результатом 1:2.

Перед этим в 26-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, когда на своем поле оказался слабее «Ювентуса» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Зито Лувумбо, Мутандва и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на итальянскую лигу, «Кальяри» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит хозяевам плохие шансы на победу, и даже ничья не выглядит сильно вероятной, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрал 31 балл и все еще борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 12-ю позицию в середине турнирной таблицы и на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей также важно не терять очки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Эмполи» (1:1).

Перед этим коллектив в 26-м туре итальянского первенства не набрал ни одного балла, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Интера» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Балотелли, Витинья, Аханор и Торсби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграл лишь раз при одной победе и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть лучшую, чем у соперника форму.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Кальяри» проиграл

в шести из девяти последних матчей «Кальяри» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» не проиграл при тотал больше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.05, победа «Дженоа» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.50.