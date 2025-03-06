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    «Алга» — «Мурас Юнайтед». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 6 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алга» — «Мурас Юнайтед»
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    «Мурас Юнайтед»
    6 марта в 1-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 06 Марта 2025 года

    Алга

  • Бишкек
    •  Алга 16:30 Мурас Юнайтед

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
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    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» прошедший сезон провела крайне слабо. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алга» лишь чудом избежала вылета из элиты. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Кыргызалтын».

    До того команда уступила «Абдыш-Ата» (2:3). При этом чуть ранее она в родных стенах проиграла «Алаю» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алга» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алга» не столь результативно атакует. Команда настреляла 29 мячей в 27 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Мурас Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» уступила 2 раза при трех паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается дать бой более сильному сопернику.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» прошлый чемпионат провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мурас Юнайтед» на 15 зачетных баллов отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мурас Юнайтед» переиграл «Лишень» (1:0).

    До того команда минимально уступила «Борацу» (0:1). А вот поединок с «Алаем» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мурас Юнайтед» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» явно мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

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    При этом «Мурас Юнайтед» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 50 мячей в 27 поединках минувшего чемпионата Кыргызстана.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Мурас Юнайтед» еще ни разу в истории не проигрывал «Алге».

    Статистика для ставок

    • «Алга» в среднем забивает гол за матч

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    • «Алга» еще ни разу не обыгрывала «Мурас Юнайтед»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, и наверняка постараются начать чемпионат с победы.

    «Мурас Юнайтед» уж точно поборется за самые высокие места, да и «Алга» весьма амбициозна.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.69

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