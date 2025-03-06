6 марта в 1-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» прошедший сезон провела крайне слабо. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» лишь чудом избежала вылета из элиты. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Кыргызалтын».

До того команда уступила «Абдыш-Ата» (2:3). При этом чуть ранее она в родных стенах проиграла «Алаю» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алга» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алга» не столь результативно атакует. Команда настреляла 29 мячей в 27 поединках прошедшего чемпионата.

Матчи с «Мурас Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» уступила 2 раза при трех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается дать бой более сильному сопернику.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» прошлый чемпионат провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мурас Юнайтед» на 15 зачетных баллов отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мурас Юнайтед» переиграл «Лишень» (1:0).

До того команда минимально уступила «Борацу» (0:1). А вот поединок с «Алаем» завершился уверенной победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мурас Юнайтед» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» явно мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

При этом «Мурас Юнайтед» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 50 мячей в 27 поединках минувшего чемпионата Кыргызстана.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Мурас Юнайтед» еще ни разу в истории не проигрывал «Алге».

Статистика для ставок

«Алга» в среднем забивает гол за матч

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

«Алга» еще ни разу не обыгрывала «Мурас Юнайтед»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, и наверняка постараются начать чемпионат с победы.

«Мурас Юнайтед» уж точно поборется за самые высокие места, да и «Алга» весьма амбициозна.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.69