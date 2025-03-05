5 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 12 позиции.

При этом «Бавария» набрала всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баварцы переиграли «Штутгарт» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (4:0). А вот поединок с «Селтиком» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Бавария» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йозуа Киммих — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Венсана Компани в нынешнем сезоне преуспевает. В Бундеслиге баварцы не знают себе равных.

Поединки с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных встречах «Бавария» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

И уж совсем очевидно, что подопечные Компани постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Харри Кейн и его партнеры будут агрессивно атаковать.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 6 месте табели о рангах.

Причем «Байер» в 8 турах разжился 16 зачетными баллами. А вот отличились «фармацевты» 15 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Фармацевты» уверенно переиграли «Айнтрахт» (4:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Хольштайну» (2:0). Зато чуть раньше «фармацевты» расписали паритет с «Баварией» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

Состояние команды: «Фармацевты» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Команда Хаби Алонсо победила в 2 последних матчах.

В Бундеслиге «Байер» также весьма преуспевает. Там «фармацевты» пребывают на 2 позиции, набрав 53 очка в 24 матчах.

Отличный сезон выдает Патрик Шик. Чех настрелял 16 мячей в чемпионате Германии, прибавив к ним еще 1 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Хаби Алонсо уже 6 матчей кряду не проигрывает баварцам.

Статистика для ставок

«Фармацевты» не проигрывают «Баварии» уже 6 матчей кряду

И те, и другие не проигрывают уже полтора месяца

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Мюнхенцы прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

Команда Хаби Алонсо также преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Шиком наверняка проявит себя выгодно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

Кроме того, есть прогноз на исход матча «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.90.