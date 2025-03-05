ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраДолгожданный бой Анкалаева и Перейры, реванш Гейджи с Физиевым. Анонс карда UFC 313 «Боруссия» Д — «Лилль»«Боруссия» потеряла контроль: «Лилль» увёз ничью и оставил вопросы перед ответным матчем ПСВ — «Арсенал»«Арсенал» уничтожил ПСВ в гостях. На ответный матч можно не выходить
    Все новости спорта

    Ставим на голепад в Мюнхене!

    «Бавария» — «Байер». Прогноз на тоталы (к. 2.75), футбол, Лига чемпионов, 5 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала
    5 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 12 позиции.

    При этом «Бавария» набрала всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 20 мячей в ворота соперников.

    Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баварцы переиграли «Штутгарт» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (4:0). А вот поединок с «Селтиком» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Бавария» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Йозуа Киммих — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Венсана Компани в нынешнем сезоне преуспевает. В Бундеслиге баварцы не знают себе равных.

    Поединки с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных встречах «Бавария» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Компани постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Харри Кейн и его партнеры будут агрессивно атаковать.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 6 месте табели о рангах.

    Причем «Байер» в 8 турах разжился 16 зачетными баллами. А вот отличились «фармацевты» 15 забитыми мячами в ворота соперников.

  • «Суперорлы», «Белые крылья» и «Медные пули»: С кем сборная России сыграет в 2025 году
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • 02/03/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Фармацевты» уверенно переиграли «Айнтрахт» (4:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Хольштайну» (2:0). Зато чуть раньше «фармацевты» расписали паритет с «Баварией» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

    Состояние команды: «Фармацевты» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Команда Хаби Алонсо победила в 2 последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В Бундеслиге «Байер» также весьма преуспевает. Там «фармацевты» пребывают на 2 позиции, набрав 53 очка в 24 матчах.

    Отличный сезон выдает Патрик Шик. Чех настрелял 16 мячей в чемпионате Германии, прибавив к ним еще 1 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Хаби Алонсо уже 6 матчей кряду не проигрывает баварцам.

    Статистика для ставок

    • «Фармацевты» не проигрывают «Баварии» уже 6 матчей кряду

    • И те, и другие не проигрывают уже полтора месяца

    • Обе команды победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Мюнхенцы прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

    Команда Хаби Алонсо также преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Шиком наверняка проявит себя выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

    Кроме того, есть прогноз на исход матча «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.90.

    Читайте также

    «Бавария» — «Байер»: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 05.03.202523:00. Ставим на голепад в Мюнхене!
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры