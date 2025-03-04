4 марта в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Суонси». Начало игры — в 22:45 мск. Престон — Суонси: прогноз на футбол и ставка за 2.40, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы крайне слабо проводят нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Престон» на 10 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда лишь 36 забитыми мячами в 34 турах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Престонцы в Кубке Англии переиграли «Бёрнли» (3:0).

А вот до того команда уступила «Ковентри» (1:2). А вот поединок с «Миллуоллом» завершился подписанием мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дуэйн Холмс, Джордан Стори, Джек Уотмауг, Бенжамин Уайтмен — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, команда вряд ли будет реально претендовать на выход в стыки.

Матчи с «Суонси» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Престон» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Престонцы твердо намерены подняться на несколько строчек вверх.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» привычно ходят в середняках второго по рангу дивизиона. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Суонси» лишь на 9 очков опережают опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 46 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «Блэкберну» (3:0).

До того команда уступила «Сток Сити» (1:3). Да и поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лебеди» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, но явно недобирает очков в матчах с середняками и аутсайдерами.

При этом «Суонси» в среднем забивает более гола за матч. А вот по подбору игроков команда выглядит не столь грозно, зато лазарет пустеет.

«Лебеди» обыграли престонцев в двух последних очных поединках. Причем в этих встречах команда забивала не менее 2 мячей за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается отдалиться от группы борцов за выживание.

Статистика для ставок

«Лебеди» обыграли престонцев в 2 последних очных поединках

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Престон» не проигрывает дома с начала ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Престонцы дома смотрятся выгодно, и уж точно будут активны в атаке.

«Престон» максимально мотивирован подняться повыше в таблице, да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Престона» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30