Престон Норт Энд
Суонси
«Престон»
Турнирное положение: Престонцы крайне слабо проводят нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Престон» на 10 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда лишь 36 забитыми мячами в 34 турах.
Престон Норт Энд — Суонси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Престонцы в Кубке Англии переиграли «Бёрнли» (3:0).
А вот до того команда уступила «Ковентри» (1:2). А вот поединок с «Миллуоллом» завершился подписанием мировой.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Дуэйн Холмс, Джордан Стори, Джек Уотмауг, Бенжамин Уайтмен — травмированы.
Состояние команды: Престонцы имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, команда вряд ли будет реально претендовать на выход в стыки.
Матчи с «Суонси» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Престон» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Престонцы твердо намерены подняться на несколько строчек вверх.
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» привычно ходят в середняках второго по рангу дивизиона. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Суонси» лишь на 9 очков опережают опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 46 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «Блэкберну» (3:0).
До того команда уступила «Сток Сити» (1:3). Да и поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лебеди» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, но явно недобирает очков в матчах с середняками и аутсайдерами.
При этом «Суонси» в среднем забивает более гола за матч. А вот по подбору игроков команда выглядит не столь грозно, зато лазарет пустеет.
«Лебеди» обыграли престонцев в двух последних очных поединках. Причем в этих встречах команда забивала не менее 2 мячей за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается отдалиться от группы борцов за выживание.
Статистика для ставок
- «Лебеди» обыграли престонцев в 2 последних очных поединках
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Престон» не проигрывает дома с начала ноября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 2.45Ювентус — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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- 2.10Вильярреал — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Престонцы дома смотрятся выгодно, и уж точно будут активны в атаке.
«Престон» максимально мотивирован подняться повыше в таблице, да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Престона» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30