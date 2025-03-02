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    «Родина» сразу помчится в атаку

    «Родина» — «Тюмень». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Тюмень»
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    «Родина»
    2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Тюмень». Начало игры — в 19:30 мск.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи проводят откровенно блеклый сезон. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 21 матчах первого дивизиона.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи в спарринге переиграли «Шинник» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Уфой» (2:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Ленинградец» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Родина» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи относительно неплохо смотрелись в зимних спаррингах. Команда в 7 матчах добыла 3 виктории при 4 ничьих.

    Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Родина» победила 1 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут агрессивно атаковать. Москвичи имеют весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы ушли зимовать в качестве кандидата на вылет номер один. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Тюмень» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Тюменцы в контрольной встрече подписали мировую с «Соколом» (1:1).

    До того команда уступила «Текстильщику» (1:2). А вот поединок с «Окжетпесом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Тюменцы в последних спаррингах смотрелись не особо выгодно. Да и оборона частенько допускает простейшие ошибки.

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    При этом «Тюмень» явно не преуспевает в плане реализации. Тюменцы настреляли всего 16 мячей в 21 матче первой лиги.

    В матче первого круга команда уступила «Родине» (1:2). Да и при нынешней диспозиции тюменцы мечтают зацепиться хотя бы за балл.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Сибиряки поищут свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Москвичи не проигрывали в 7 своих последних матчах

    • «Тюмень» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Родина» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Москвичи все еще надеются зацепиться за стыки, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    «Родина» по именам смотрится куда ярче соперника, плюс способна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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