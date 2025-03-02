2 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрала 44 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестое место и на два балла опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков, а также на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в рамках 26-го тура Серии А «россоблу» в своих стенах одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.

Перед этим в 25-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда на чужом поле оказался слабее «Пармы» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Эстанис Педрола и Холм, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сантьяго Кастро и Риккардо Орсолини — лучшие бомбардиры команды в Серии А с семью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 15-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей крайне важно не терять очки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1).

Перед этим коллектив в 25-м туре итальянского первенства набрал один балл, когда в чужих стенах сумел отобрать очки у «Аталанты» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Мутандва и Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Это не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

в трех из шести последних матчей «Болонья» выиграла при тотал больше 1,5 голов

в двух из трех последних матчей «Кальяри» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Кальяри» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

Прогноз: в пяти последних домашних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, гости проиграли в трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60.