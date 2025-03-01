Атырау
Елимай
«Атырау»
Турнирное положение: «Нефтяники» прошедший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Атырау» на 4 зачетных балла отстал от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 24 матчах чемпионата.
Атырау — Елимай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтяники» в спарринге уступили РФШ (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Кайрата» (0:1). При этом ранее она уверенно переиграла «Жетысу» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атырау» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтяники» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках прошедшего чемпионата.
Матчи с «Елимаем» для команды традиционно складываются непросто. В трех очных поединках «Атырау» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зимой «нефтяники» потеряли ряд ведущих исполнителей.
«Елимай»
Турнирное положение: Семейчане прошлый чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Елимай» на 6 зачетных баллов отстал от пьедестала. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Семейчане в контрольной встрече уступили «Балтике» (0:1).
До того команда уверенно переиграла «Шкендию 79» (3:0). Да и поединок с «Чукаричками» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Елимай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Семейчане в последних спаррингах смотрелись достаточно выгодно. Из трех контрольных поединков команда победила в двух.
При этом «Елимай» не особо преуспевает в плане реализации. Семейчане настреляли 35 мячей в 24 матчах минувшего чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Наверняка ей поможет опытнейший хавбек Серикжан Мужиков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Семейчане явно начать чемпионат с набора очков.
Статистика для ставок
- «Атырау» уступил в 2 своих последних матчах
- «Нефтяники» не сумели отличиться в 2 последних поединках
- «Елимай» в 3 зимних спаррингах добыл 2 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
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- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Семейчане в спаррингах смотрелись довольно выгодно, так что ждем от них активных атак.
Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и честолюбивые семейчане не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31