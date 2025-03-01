1 марта в 1-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Елимай». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Елимай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Нефтяники» прошедший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» на 4 зачетных балла отстал от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 24 матчах чемпионата.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтяники» в спарринге уступили РФШ (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Кайрата» (0:1). При этом ранее она уверенно переиграла «Жетысу» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атырау» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтяники» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках прошедшего чемпионата.

Матчи с «Елимаем» для команды традиционно складываются непросто. В трех очных поединках «Атырау» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зимой «нефтяники» потеряли ряд ведущих исполнителей.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейчане прошлый чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Елимай» на 6 зачетных баллов отстал от пьедестала. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Семейчане в контрольной встрече уступили «Балтике» (0:1).

До того команда уверенно переиграла «Шкендию 79» (3:0). Да и поединок с «Чукаричками» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Елимай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Семейчане в последних спаррингах смотрелись достаточно выгодно. Из трех контрольных поединков команда победила в двух.

При этом «Елимай» не особо преуспевает в плане реализации. Семейчане настреляли 35 мячей в 24 матчах минувшего чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Наверняка ей поможет опытнейший хавбек Серикжан Мужиков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Семейчане явно начать чемпионат с набора очков.

Статистика для ставок

«Атырау» уступил в 2 своих последних матчах

«Нефтяники» не сумели отличиться в 2 последних поединках

«Елимай» в 3 зимних спаррингах добыл 2 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: Семейчане в спаррингах смотрелись довольно выгодно, так что ждем от них активных атак.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и честолюбивые семейчане не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31