28 февраля в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Оруба» и «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Оруба» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Оруба»

Турнирное положение: «Аль-Оруба» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Оруба» на 6 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот забила команда лишь 19 мячей в 22 матчах аравийского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Оруба» переиграла «Дамак» (2:1).

До того команда минимально уступила «Аль-Фатеху». При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Холудом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Оруба» настреляла 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Оруба» крайне слабо атакует. Да и тылы команды ненадежны, дав результативный сбой 41 раз в 22 поединках.

Матчи с «Аль-Насром» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Аль-Оруба» проиграла 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только сдержать Роналду и компанию будет задачей крайне непростой.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Команда Роналду сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на целых 9 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Аль-Наср» одолел «Аль-Вехду» (2:0).

До того команда уступила «Аль-Иттифаку» (2:3). А вот поединок с «Персеполисом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится весьма уверенно. Да и неувядающий Криштиану Роналду настрелял 17 мячей в чемпионате.

При этом «Аль-Наср» в целом не особо преуспевает в плане реализации. Пора бы прибавить в этом аспекте Садио Мане, на счету которого всего 6 голов.

Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Аль-Орубы». Да и сейчас терять очки для нее непозволительная роскошь.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Роналду и компания постараются улучшить свои атакующие показатели.

Статистика для ставок

«Аль-Оруба» в среднем забивает реже гола за матч

«Аль-Наср» обыгрывал «Аль-Орубу» в 4 последних очных поединках

«Аль-Наср» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные гости в разы мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв дуэт лидеров.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63