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    Команда Роналду сметёт «Аль-Орубу»

    «Аль-Оруба» — «Аль-Наср»: Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 28 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Оруба» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    28 февраля в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Оруба» и «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Оруба» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Февраля 2025 года

    Аль-Ороба

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Аль-Ороба 22:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
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    «Аль-Оруба»

    Турнирное положение: «Аль-Оруба» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Оруба» на 6 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот забила команда лишь 19 мячей в 22 матчах аравийского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Оруба» переиграла «Дамак» (2:1).

    До того команда минимально уступила «Аль-Фатеху». При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Холудом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Оруба» настреляла 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Оруба» крайне слабо атакует. Да и тылы команды ненадежны, дав результативный сбой 41 раз в 22 поединках.

    Матчи с «Аль-Насром» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Аль-Оруба» проиграла 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только сдержать Роналду и компанию будет задачей крайне непростой.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Команда Роналду сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» на целых 9 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Аль-Наср» одолел «Аль-Вехду» (2:0).

    До того команда уступила «Аль-Иттифаку» (2:3). А вот поединок с «Персеполисом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится весьма уверенно. Да и неувядающий Криштиану Роналду настрелял 17 мячей в чемпионате.

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    При этом «Аль-Наср» в целом не особо преуспевает в плане реализации. Пора бы прибавить в этом аспекте Садио Мане, на счету которого всего 6 голов.

    Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Аль-Орубы». Да и сейчас терять очки для нее непозволительная роскошь.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Роналду и компания постараются улучшить свои атакующие показатели.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Оруба» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Аль-Наср» обыгрывал «Аль-Орубу» в 4 последних очных поединках

    • «Аль-Наср» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные гости в разы мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв дуэт лидеров.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

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