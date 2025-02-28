Аль-Ороба
Аль-Наср
«Аль-Оруба»
Турнирное положение: «Аль-Оруба» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Оруба» на 6 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот забила команда лишь 19 мячей в 22 матчах аравийского чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Оруба» переиграла «Дамак» (2:1).
До того команда минимально уступила «Аль-Фатеху». При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Холудом» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Оруба» настреляла 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Оруба» крайне слабо атакует. Да и тылы команды ненадежны, дав результативный сбой 41 раз в 22 поединках.
Матчи с «Аль-Насром» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Аль-Оруба» проиграла 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только сдержать Роналду и компанию будет задачей крайне непростой.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: Команда Роналду сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Наср» на целых 9 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Аль-Наср» одолел «Аль-Вехду» (2:0).
До того команда уступила «Аль-Иттифаку» (2:3). А вот поединок с «Персеполисом» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится весьма уверенно. Да и неувядающий Криштиану Роналду настрелял 17 мячей в чемпионате.
При этом «Аль-Наср» в целом не особо преуспевает в плане реализации. Пора бы прибавить в этом аспекте Садио Мане, на счету которого всего 6 голов.
Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Аль-Орубы». Да и сейчас терять очки для нее непозволительная роскошь.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Роналду и компания постараются улучшить свои атакующие показатели.
Статистика для ставок
- «Аль-Оруба» в среднем забивает реже гола за матч
- «Аль-Наср» обыгрывал «Аль-Орубу» в 4 последних очных поединках
- «Аль-Наср» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.02Вест Хэм — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.30Болонья — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
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Прогноз: Номинальные гости в разы мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв дуэт лидеров.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63